Podrška za nabavku mehanizacije i opreme u funkciji primarne proizvodnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške za nabavku mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji primarne proizvodnje za ovu godinu.

“Cilj javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima u Crnoj Gori za nabavku neophodne mehanizacije, priključaka i opreme za primarnu proizvodnju, što će im pomoći da unaprijede i povećaju svoje proizvodne kapacitete”, saopštili su iz Ministarstva.

Iz tog Vladinog resora su pozvali sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se prijave na javni poziv i iskoriste priliku da unaprijede svoju proizvodnju.

Trajanje javnog poziva je od danas do utorka.

Sve detaljnije informacije o uslovima i kriterijumima za ostvarivanje prava na podršku kroz ovaj javni poziv, kao i način prijavljivanja, objavljeni su na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-dodjelu-podrske-za-nabavku-mehanizacije-prikljucaka-i-opreme-u-funkciji-primarne-proizvodnje-za-2023-godinu

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Ministarstvu na telefon 020 482 115.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS