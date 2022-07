Podrška Vlade nespornim potencijalima sjevera Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Kolašin će za realizaciju brojnih projekata imati punu podršku Vlade kako bi zajedno napravili vidne pomake za grad i njegove građane, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

On je sa saradnicima posjetio Opštinu Kolašin i upoznao se sa izazovima i investicionim potencijalima na tom području.

“Za realizaciju brojnih projekata, Opština Kolašin imaće punu podršku Vlade, da zajedno napravimo vidne pomake za ovaj grad i građane Kolašina i time pokažemo apsolutnu odlučnost ove Vlade da se brine o sjeveru Crne Gore“, rekao je Đurović.

Na sastanku Đurovića sa predsjednicom Opštine Kolašin, Martom Šćepanović, analizirana je situacija u gradu, prioritetni projekti lokalne samouprave i identifikovani glavni izazovi za naredni period.

Đurović je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, ocijenio da bi grad Kolašin mogao razvojno biti sličan mjestima koje postoje u Evropi i kao turistički potencijal bio dio mape evropskog i svjetskog turizma, ali da je neophodno riješiti brojne probleme i stvoriti preduslove za dalji razvoj ovog grada.

On je naveo da su prepoznati problemi u vodosnabdijevanju i komunalnoj infrastrukturi, ali i potreba daljih ulaganja u razvoj skijališta.

Dogovorena je uska i intenzivna saradnja između države i lokalne samouprave.

Đurović je obišao i skijalište Kolašin 1600 i sastao se sa menadžmentom Skijališta Crne Gore.

Tema razgovora bila je izgradnja parkinga na skijalištu, sistema za vještačko osnježavanje, vodosnabdijevanje kao i razmatranje mogućnosti za povećanje broja skijaških staza.

Đurović je posjetio i gradilište hotela sa pet zvjedica Montis i razgovarao sa predstavnicima investitora.

Đurović će se, tokom današnje posjete sjeveru Crne Gore, sastati i sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Petrom Smolovićem i obići skijalište Cmiljača.

