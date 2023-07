Podrška SAD za projekte u energetici

Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je dobila podršku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) za strateško određenje u energetskom sektoru i interesovanje investitora za ulaganje u projekte za obnovljive izvore energije, saopštila je ministarka ekologije i prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković Đurović.

“Vjerujem da smo potvrdili negdje stratešku saradnju, između ostalog i u ovim oblastima”, rekla je za Glas Amerike Novaković Đurović, koja je i rukovoditeljka radom Ministarstva evropskih poslova.

Ona se nalazi se u Vašingtonu gde se sastala sa pomoćnikom državnog sekretara za energetske resurse Džefrijem Pajatom sa kojim je razgovarala o energetskim temama, energetskim potencijalom Crne Gore ali i o regionalnoj saradnji.

“Predstavila sam ono što je trenutna energetska politika i strategija kada je u pitanju Crna Gora. Ona se dominantno odnosi na našu odluku da sve više ulažemo u razvoj obnovljivih izvora energije i naravno da idemo ka dekarbonizaciji, što je između ostalog i naša obaveza kao države kandidata za članstvo u EU i svih dokumenata koje smo potpisali i ratifikovali u tom procesu”, navela je Novaković Đurović.

Na pitanje da li je bilo reči o nekim konkretnim elektranama, Novakoić Đurović je odgovorila da nije bilo riječi o nekim konkretnim elektranama.

“Najviše je bilo riječi o regionalnom poduhvatu, a to je Jadransko-jonski gasovod, koji je sa razlogom vrlo aktuelna tema i vrlo važan i kompleksan projekat, za cijeli region. Sjedinjene Američke Države smatraju vrlo važnim izgradnju gasovoda koji će, između ostalog, osnažiti energetski potencijal ovog regiona, ali imati i pozitivan uticaj na životnu sredinu. Dakle, postoje mogućnosti da u tom smislu bude nekog strateškog povezivanja, i to vjerujem za region predstavlja jedan od najvećih projekata u perspektivi, kada je u pitanju naravno energetski sektor”, navela je Novaković Đurović.

Crna Gora nije dobila finansijsku podršku Evropske komisije u okviru posljednjeg paketa finansijske pomoći Zapadnom Balkanu koji iznosi 2,1 milijardu. Na pitanje šta se može uraditi da Crna Gora što prije dobije tu pomoć i da li je to moguće u ovoj godini, Novaković Đurović je odgovorila da je moguće.

“Mi smo u decembru prošle godine dobili 40 miliona EUR podrške iz ovog konkretnog zapadnobalkanskog investicionog okvira, pa smo prije nekih 20-ak dana dobili dodatnih 5,4 miliona EUR iz istog finansijskog paketa za podršku, posebno za izradu studija izvodljivosti, koje su najzahtjevniji proces u pripremi kompleksnih infrastrukturnih projekata i to jeste redovna procedura”, podsjetila je Novaković Đurović.

Ona je rekla da je riječ o jednom finansijskom okviru koji ima pozive dva puta godišnje, nije realno očekivati da uvijek svaki projekat bude dovoljno dobro spreman, to ne znači da ti projekti nijesu dobri ili da su odbijeni.

“Potrebno je napraviti određene intervencije za šta smo takođe dobili podršku, i ja sam sigurna da u narednom ciklusu i pozivu ćemo značajan broj ovih projekata uspjeti da kroz ovaj vid finansijske podrške obezbijedimo sredstva”, kazala je Novaković Đurović.

Ona je rekla da postoje i drugi izvori, kao i da smo aktivni korisnik drugih fondova, instrumenta za predpristupnu pomoć, prekogranične saradnje.

“Trenutno se u Crnoj Gori realizuje preko 100 miliona EUR sredstava koji su iz evropskih fondova i bez obzira na to ja uvijek šaljem poruku da mi treba da posvećenije da pripremamo i same aplikacije i snažimo kapacitete u toj oblasti. Nije jednostavno pripremati velike infrastrukturne projekte ali Crna Gora ima ozbiljnu perspektivu u tom pravcu, sa jasnom vizijom razvoja, što je veoma važno, i sigurna sam da ćemo veoma brzo pokazati da projekti koji u ovom ciklusu nijesu bili podržani – biće u sljedećem”, zaključila je Novaković Đurović.

