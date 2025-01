Podrška projektima koji doprinose napretku Mojkovca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skupština će uvijek biti pouzdan partner u podršci projektima koji doprinose napretku Opštine Mojkovac, saopštio je potpredsjednik parlamenta Boris Pejović.

“Vjerujem da zajedničkim naporima možemo ostvariti ciljeve koji će Mojkovac učiniti privlačnijim mjestom za život”, naveo je Pejović u čestitki povodom obilježavanja Dana opštine – 7. januara.

On je rekao da se na ovaj dan sa ponosom prisjećamo 109. godišnjice čuvene Mojkovačke bitke, jednog od najsvjetlijih primjera crnogorske hrabrosti, požrtvovanja i vjernosti slobodi.

“Danas imamo drugačije, ali podjednako značajne izazove – da kroz ekonomski razvoj, unapređenje infrastrukture, obrazovanja i zaštite prirodnih resursa doprinosimo napretku i boljitku Mojkovca i cijele naše zemlje”, kazao je Pejović.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Vesku Deliću, predsjedniku Skupštine opštine Marku Janketiću, kao i svim građankama i građanima Mojkovca.

“Uz čestitke povodom Dana opštine, želim vam da ovaj praznik provedete u miru, zajedništvu i s ponosom na slavnu prošlost vašeg grada. Neka godine koje dolaze donesu još veći uspjeh, radost i blagostanje svim građankama i građanima Mojkovca”, zaključio je Pejović.

