Podrška privrednicima kroz IPARD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv Programa Evropske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj IPARD II za mjeru 3 koja se odnosi na investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva.

Na konferenciji koju je Ministarstvo organizovalo danas u Evropskoj kući saopšteno je da je ta mjera namjenjena podršci prerađivačkim kapacitetima i ima za cilj unapređenje subjekata u poslovanju hranom, kako bi oni ispunili EU standarde u pogledu bezbjednosti hrane i imali mogućnost nesmetanog stavljanja proizvoda na tržište.

Prihvatljivi troškovi kroz Mjeru 3 kreću se od 40 hiljada EUR do 1,5 miliona EUR, a rok za podnošenje zahtjeva kroz ovaj javni poziv je od 6. februara do 6. marta.

Resorni ministar Vladimir Joković kazao je da ova Vlada ima ekonomski interes da razvija agrarnu i ruralnu strukturu Crne Gore i pokrene sve mehanizme u cilju efikasnog sprovođenja IPARD programa.

„Sredstava iz ovog fonda pomoći će da se crnogorska poljoprivreda pripremi za ozbiljnu utakmicu na jedinstvenom tržištu. Ovim javnim pozivom prerađivački sektor dobiće priliku da otpočne ili unaprijedi postojeći biznis, kroz ulaganja u opreme, mašine i uređaje za preradu, nabavku specijalizovanih vozila, nabavku opreme za zaštitu životne sredine i opreme za obnovljive izvore energije“, naveo je Joković.

Šef Odsjeka za saradnju iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ingve Engstrom, kazao je da IPARD sredstva mogu napraviti značajnu razliku u poljoprivrednom i poljoprivredno-prerađivačkom sektoru uz trajne koristi za veći broj stanovnika u ruralnim područjima.

On je rekao da je IPARD program vrlo praktična priprema zemlje, nacionalne administracije, farmera i agrobiznisa za pristupanje EU.

„Moramo više da ulažemo, da postanemo dalje samoodrživi u pogledu hrane, energije i ekonomskog razvoja. A važnost prelaska na zeleno i digitalno je veća nego ikad. A ako postoji sektor u Crnoj Gori koji može dati više i bolje za budućnost to je poljoprivreda”, naveo je Engstrom.

On je kazao da zajedno sa nacionalnim vlastima žele da podrže poljoprivrednike i agrobiznis sa jasnom vizijom i planovima.

“Postoji velika podrška EU za vas i sektor poljoprivrede“, poručio je Engstrom.

Svoje iskustvo kao korisnik sredstava podrške iz IPARD II programa, prenijela je predstavnica kompanije Goodfellas, Ana Knežević.

“Naša kompanija je prepoznala značaj uvezivanja primarne proizvodnje i prerade, što nam je i omogućeno korišćenjem sredstava iz mjera 1 i 3 IPARD II programa. Veoma je važno da imamo priliku i da svoje ideje i poslovne zahvate realizujemo uz korišćenje svih prednosti koje su nam dostupne kroz ovakve programe“, poručila je Knežević.

Joković je pozvao sve zainteresovane da se prijave na javni poziv i učestvuju na radionicama, koje će se organizovati tokom info kampanje.

On je kazao da će tokom trajanja javnog poziva u Direktoratu za plaćanja biti organizovani dani otvorenih vrata, gdje će svaki zainteresovani korisnik u direktnoj komunikaciji sa zaposlenima koji rade na realizaciji ovog javnog poziva riješiti sve svoje nedoumice.

