Podrška Opštine za 22 biznis plana barskih preduzetnica

Bar, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar dodijelila je bespovratna sredstva za podršku realizaciji 22 nova projekta u okviru programa podrške ženskom preduzetništvu u Baru za ovu godinu.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih budžetom Opštine za ovu svrhu iznosi 100 hiljada EUR, odnosno duplo više nego za prošlu godinu što, kako je aopšteno iz te lokalne samouprave, predstavlja nastavak težnji lokalne uprave da dodatno promoviše preduzetnički duh među ženama, da osnaži i podstakne barske preduzetnice, te da doprinese kreiranju stimulativnog biznis ambijenta za njihov rad i veću nezavisnost.

„Pored toga, u cilju da što većem broju barskih preduzetnica pruži mogućnost za pokretanje i unaprijeđenje lokalnih biznisa, kao i da time omogući da efekti podrške imaju uticaja na veliki broj građana, Komisija je prilikom rangiranja, kao prioritetne, vrednovale one prijave čije podnositeljke do sada nijesu bile korisnice opštinskih sredstava po ovom osnovu, a čiji biznis planovi su svojim kvalitetom zadovoljili propisane kriterijume“, navodi se u saopštenju.

Prijave preduzetnica koje su u ranijem periodu koristila sredstva Opštine Bar za podsticaj preduzetništva i ženskog preduzetništva se nijesu razmatrale jer podržavanjem istih preduzetnica u više navrata se dovodi u pitanje sami smisao programa podrške čiji je cilj podsticanje samoodrživosti lokalnih biznisa.

„Tako su od pristiglih 45 odabrana 22 projekta koja su ocijenjena prosječnom ocjenom većom od 50, a koji će dodijeljena sredstva koristiti u svrhu subvencionisanja opravdanih troškova“, navodi se u saopštenju.

Opština Bar je do sada, kroz šest prethodno realizovanih javnih konkursa, podržala preko 50 preduzetnica i dodijelila skoro 170 hiljada EUR za projekte koji su unaprijedili lokalno poslovno okruženje.

Kroz ovogodišnji konkurs podržan je razvoj i unapređenje poslovanja ženskog preduzetništva, odnosno Anđela Šahman Krivokapić – Platforma Realitica – web sajt i aplikacija za rezervisanje usluga u Baru, preduzeće Divrese solution – jezerska i vinska turistička tura sa digitalnim vodičem, Vladana Vojinović – fotografski studio 13, kompanija Step 4 – program za razvoj intelektualnih vještina Brain o brain, kompanija Make up Academy – proširenje djelatnosti kozmetičkog salona, Marina Markolović – MM Consalting&Acounting, Nađa Stojanović – unapređenje biznisa, Katarina Sekulć – Nashville, southern style fast food, Sara Kovačević – Fitness studio, kao i Erma Sijarić – unaprijeđenje proizvodnje domaćih pita.

Konkursom su podržane i Sonja Petković – Tinker Labs learning center, Ivona Dabović – krstarenje Skadarskim jezerom brodom i kajacima, preduzeće Jimmy smooth beauty – Body by Jimmy, Diana Grujić – Lady Dee u korak sa vremenom, firma Casa per bambini – Igraonica za djecu, Milica Dabanović – krstarenje Skadarskim jezerom, preduzeće Monship maritime – Fida, firma Macavara company – unaprijeđenje dječije caffe igraonice, Semija Mujić – uvođenje noviteta u frizerskom salonu, kompanija Kurtović gradnja – podrška ženi lideru u građevinskom biznisu, Bojana Vukčević – gift shop Fokus i firma Justicija Company – izrada internacionalne platforme za pružanje pravnih usluga.

