Podrška očuvanju autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane poljoprivredne proizvođače da u okviru mjere Agrobudžeta o očuvanju autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi podnesu zahtjeve za podršku do 1. juna.

Podrška se, kako se precizira, opredjeljuje u vidu plaćanja za sve obradive površine i priplodna grla koja ispunjavaju kriterijume te mjere.

“Pravo na podršku imaju proizvođači upisani u odgovarajuće registre organa uprave, a koji uzgajaju autohtone vrste/sorte/rase i koji su saglasni da sarađuju sa institucijom nadležnom za genetičke resurse po pitanju dostavljanja materijala i pružanja neophodnih informacija”, navodi se u pozivu.

U biljnoj proizvodnji podrška se daje za višegodišnje kulture, odnosno uzgoj i njegu pojedinačnih, do 20, veoma starih stabala masline/čokota vinove loze ili zasada procijenjene starosti preko 200 godina (za masline preko hiljadu godina), uzgoj i njegu pojedinačnih stabala, do 20, ili zasada ostalih voćnih vrsta/sorti, koje su ugrožene erozijom, a za koje je dostavljen dokaz o starosti i dokazi o saradnji sa Crnogorskom bankom biljnih gena koja je smještena na Biotehničkom fakultetu.

Podrška se daje i za jednogodišnje kulture, odnosno uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura na površini većoj od 0,3 hektara po uzgajanoj vrsti a za koje su dostavljeni dokazi o saradnji sa Crnogorskom bankom biljnih gena koja je smještena na Biotehničkom fakultetu.

“U stočarstvu podrškom je obuhvaćen uzgoj buše u govedarstvu, zetske žuje, sore, pivske pramenke i ljabe u ovčarstvu i domaće balkanske koze i magaraca”, dodaje se u saopštenju.

Zahtjev za podršku dostavlja se Ministarstvu na obrascu, koji se može preuzeti na internet stranici i u kancelarijama Ministarstva, uz izvještaj relevantne naučno-istraživačke institucije koji sadrži opis – istorijat, poštovanje principa dobre poljoprivredne prakse, naziv odnosno sistematsku pripadnost, brojčano stanje, površinu, procijenjenu starost, ostvareni i planirani vid saradnje sa vlasnikom genetičkog resursa.

Obradive površine pod biljnim kulturama za koje se podnosi zahtjev za podršku moraju biti upisane u SIZEP prije podnošenja zahtjeva.

“Za potrebe očuvanja genetičkih resursa u govedarstvu za rasu buša, podržava se nabavka tri priplodnjaka-bika u čistoj rasi. Priplodnjaci će biti dodijeljeni poljoprivrednicima, koji ispune uslove, odnosno da su korisnici ove mjere najmanje tri godine, a grla drže u čistoj rasi, odnosno pridržavaju se preporuka Biotehničkog fakulteta, a blagovremeno su podnijeli zahtjev za podršku”, rekli su iz Ministarstva.

Rangiranje i dodjela priprodnjaka će se, kako se precizira, obaviti u skladu sa kriterijumima koji se odnose na prosječan broj grla koji je ostvario podršku po ovoj mjeri poslednje tri godine.

“Priplodnjaci će se dodjeljivati poljoprivrednicima uz obavezu da naredne tri godine po jedno muško grlo podmlatka ustupe nekom od gazdinstava koja uzgajaju bušu. Podrška se daje po podnesenom zahtjevu uz dostavljeno stručno mišljenje ovlašćene naučno-istraživačke institucije odnosno Biotehničkog fakulteta”, navodi se u pozivu.

Ukoliko ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi budžetom planirani godišnji iznos, Ministarstvo će prekinuti dalju realizaciju mjere, obavijestiti poljoprivredne proizvođače i/ili proporcionalno smanjiti iznos sredstava podrške u odnosu na svaki pojedinačni zahtjev za dodjelu podrške.

“Pozivamo sve poljoprivredne proizvođače da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva, jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni”, rekli su iz Ministarstva.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 020/482-150 i 020/482-222.

