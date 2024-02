Podrška najavi programa GP URA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore snažno pozdravlja najavu programa Građanskog pokreta (GP) URA da se osnuje državni stambeni fond koji bi građanima Crne Gore, koji nemaju riješeno stambeno pitanje već decenijama, omogućio da ga riješe po povoljnim uslovima.

“U prethodnim decenijama imali smo potpuno odsustvo volje i želje da se pokrene nešto slično pa zbog toga danas kao posljedicu imamo preko 30 hiljada podstanarskih porodica bez ikakve šanse da obezbijede siguran život u svom domu i u veoma teškom položaju”, navodi se u saopštenju.

Zato, kako su rekli uz Udruženja podstanara, raduje činjenica da se neko konačno odlučio pokrenuti program koji će to omogućiti.

“Ono što sada očekujemo jeste brzo institucijalno djelovanje na ostvarivanju predstavljenog programa.

Takođe ne želimo da se ova dobra ideja, koja se svakako kroz mnoge javne rasprave i okrugle stolove može dodatno unapijediti, postane umjesto konsenzusa svih političkih subjekata koji su donosioci odluka, problem oko kojeg će se ponovo međusobno sporiti, nadgornjavati, svojatati zasluge a sve na štetu najugroženijih građana, u ovom slučaju podstanara”, navodi se u saopštenju.

Takođe, osim pomenutog projekta mora se uporedo pokrenuti i socijalna stanagrodnja jer čak i pored prilično dobrih i povoljnih uslova predviđenih ovim projektom, ipak će imati i dalje velik broj onih podstanara koji neće moći zadovoljiti ni ovu moguću povoljniju priliku da konačno dođe do sigurnog krova nad glavom iz više razloga.

“No za sada, podrška projektu i poziv na opšti politički konsenzus po ovom pitanju i što hitnije stavljanje u zakonsku proceduru najavljenog projekta”, navodi se u saopštenju.

Jedino tako će politički subjekti ove države, ukoliko im je zaista stalo do građana u ovom slučaju podstanara, dokazati da jesu za sigurniji i bolji položaj života građana zajedničke nam države.

“Udruženje podstanara će svakako dati ogroman doprinos da se ovaj projekat pretvori u realnost”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS