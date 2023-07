Podrška infrastrukturnim projektima u fokusu dalje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podrška privrednom razvoju i unapređenju kvaliteta javnih usluga Opštine Berane kroz finansiranje infrastrukturnih projekata su bili tema susreta rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda (IRF) sa predsjednikom Opštine Vukom Todorovićem.

Na sastanku, na kojem su prisustvovali predsjednik Odbora direktora IRF-a, Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica Irena Radović sa Todorovićem i njegovim saradnicima, je konstatovano da Opština Berane ima izuzetan potencijal za razvoj u dijelu drvoprerade, hidro i termo potencijal, proizvodnju hrane i turizam, kao i kreiranje biznis zone kao podstreka za dalji regionalni razvoj.

„Naravno, važan preduslov je razvoj adekvatne lokalne infrastrukture i mreža puteva, tako da je Radović predstavila dostupne izvore finansiranja po osnovu aranžmana sa međunarodnim finansijskim partnerima, Evropskom investicionom bankom, Francuskom razvojnom agencijom i Razvojnom bankom Savjeta Evrope, a koji su namijenjeni za različite vrste projekata, čija će realizacija uticati na bolji i kvalitetniji život građana, kao i na efikasnost i poboljšanje svih oblika javnih usluga na lokalnom nivou“, navodi se u saopštenju.

Radović je kazala da je dostupan program finansijske podrške infrastrukturnim projektima, projektima zaštite životne sredine i projekatima energetske efikasnost, čiji je cilj takođe realizacija investicionih projekata na lokalnom, regionalnom i državnom nivou, koji su u funkciji održive valorizacije prirodnih resursa i poboljšanja uslova za razvoj biznisa, prenosi Mediabiro.

Tokom radne posjete Opštini Berane, razgovarano je i o stepenu spremnosti potencijalnih projekata čija je realizacija planirana u narednom periodu, a koji bi mogli biti finansijski podržani od strane Investiciono-razvojnog fonda, po najpovoljnijim uslovima kreditiranja.

„Posebno je akcenat stavljen na: projekte putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, kanalizaciju, komunalne usluge, digitalizaciju servisa javne uprave. Takođe, kreditna sredstva se mogu koristiti i za ulaganja u manje infrastrukturne projekte kojima se valorizuju ekonomski potencijali“, navodi se u saopštenju.

Istaknuto je takođe da je u posebnom fokusu djelovanja IRF-a, kao državne razvojne finansijske institucije, podrška opštinama ispod prosjeka razvijenosti na nivou države, kako bi se podržao ravnomjerniji regionalni razvoj.

„Tom prilikom je ukazano da je program podrške IRF-a namijenjen ulaganju u projekte putne infrastrukture, vodosnabdijevanja, elektroenergetski sistem, kanalizaciju, komunalne usluge, željeznicu, javna prevozna sredstva, skladišta od posebnog značaja, infrastrukture priobalja, informatičke tehnologije za unapređenje usluga“, rekli su iz IRF-a.

Takođe je u cilju optimalne realizacije dostupnih sredstava, od posebnog značaja je kontinuirana saradnja sa nadležnim ministarstvima i opštinama, kako bi se usaglasili prioriteti i razmotrile potrebe za dodatnom podrškom u dijelu pripreme projekata.

„Zajednički je konstatovano da postoji spremnost i posvećenost snaženju saradnje u narednom periodu, u cilju ubrzanog privrednog razvoja Opštine Berane kao i unapređenja kvaliteta javnih usluga na lokalnom nivou“, zaključuje se u saopštenju.

