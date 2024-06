Podrška ideji novog zakona o stalnim sezonskim radnicima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorsko udruženje poslodavaca (CUP), prema riječima njegovih predstavnika, podržava rad na zakonu o stalnom sezonskom radu, koji je iniciralo Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Predsjednik CUP-a, Vasilije Kostić, kazao je da to udruženje, a naročito njegovi članovi, pogotovo oni iz sektora turizma koji su među najznačajnijim turističkim kompanijama, godinama unazad predlažu da se normira stalni sezonski rad kao nasušna potreba crnogorskog turizma.

Kostić je rekao da je jedan dio njih već i sam preduzeo korake u tom smislu na teret svojih troškova poslovanja.

„Osim toga, ovakvi zakoni u suštini predstavljaju mjeru sa makroekonomskim uticajem, koja ima potencijal da ublaži trend odliva radne snage koji je sve prisutniji i čije posljedice mogu biti nesagledive po crnogorsku privredu i turizam. Prema našem mišljenju, za rješavanje ovog problema u budućnosti od izuzetnog značaj je pojednostavljenje procedura prijave radnika, kao i viznog režima vezanog za dolazak radne snage“, naveo je Kostić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, nesporno je, imajući u vidu dominantno demografske, a potom i druge trendove, da se Crna Gora, čitav region pa i šire, suočava sa činjenicom izrazitog slabljenja ponude radne snage, naročito u sektoru turizma.

„Ovakav trend nije od juče, već je prisutan duži niz godina i svake naredne dobija oštriju formu s tendencijom da se u budućnosti još snažnije izrazi“, poručio je Kostić.

On je istakao da posljedice po crnogorsku privredu, a naročito turizam, mogu biti sve veće i sve značajnije.

Ovaj i njemu slični zakoni, kako je naveo Kostić, potvrđuje svu ispravnost koncepta na kome CUP od osnivanja glasno insistira – uspostavaljanje vođenja nove forme efikasnog socijalnog dijaloga.

Zato, smatra Kostić, treba ustanoviti mehanizme koji obezbjeđuju učešće privrede u procesu donošenja odluke.

„Da je to do sad bila praksa, ne bismo stalno zaostajali za naprednijim zemljama regiona, koje su nam, uzgred, i glavni konkurent u turizmu i ne bi, što je suštinski značajno, stalno kaskali za promjenama, već bi bili njihov nosilac“, upozorio je Kostić.

Kostić je ocijenio da aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo rada i socijalnog staranja ohrabruju i nagovještavaju promjenu dosadašnje prakse.

„U tom smislu, CUP poručuje da će kao nezaobilazan činilac privrede, i neko ko insistira na efikasnom socijalnom dijalogu na novim osnovama, biti konstruktivan socijalni partner Vladi na dobrobit Crne Gore i njene privrede“, zaključio je Kostić.

