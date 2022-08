Podrška CEDIS-a saradnji ETF-a i CIRED Crna Gora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) podržao je saradnju Elektrotehničkog fakulteta (EFT) i nacionalnog komiteta CIRED-a Crna Gora u oblastima zajedničkih interesovanja, a poseban naglasak je dat razvoju mogućnosti podrške fakulteta.

Predsjednik Odbora direktora CEDIS-a Rajko Radošević sa saradnicima, organizovao je sastanak sa dekanom Elektrotehničkog fakulteta Sašom Mujovićem i predsjednikom komiteta CIRED Crna Gora Goranom Kovačevićem sa ciljem intenziviranja, već izuzetno plodne saradnje ETF-a i CEDIS-a u oblastima zajedničkih interesovanja a poseban naglasak je dat razvoju mogućnosti podrške fakulteta, upravljačkom timu nacionalnog komiteta CIRED Crna Gora.

CIRED Crna Gora je ogranak jedne od vodećih međunarodnih organizacija u oblasti elektrodistribucije – International conference on electricity distribution CIRED, gdje se predstavlja najbolja međunarodna praksa u upravljanju distribucijom električne energije.

Mujović je kazao da je ponuđena saradnja obostrano značajna i daje punu podršku inicijativi.

“Odlična inicijativa koja se može dodatno razraditi kako bi se napravio i iskorak u dosadašnjoj praksi. Osim toga što ćemo kandidovati naš naučni kadar koji će biti dio ciredovih komiteta, ovakav oblik saradnje je podsticaj za studente da učestvuju u radu CIRED-a, s obzirom da postoji praksa da se prilikom pripreme magistarskih radova, priloži makar jedan konferencijski rad”, kazao je Mujović.

Kovačević je, uz zahvalnost za podršku ETF-a, iznio svoje viđenje za dalju afirmaciju CIRED Crna Gora i njegovog uvezivanja u privredu. Ne manje značajnim smatra da će se novim konceptom rada CIRED-a olakšati postupak dolaženja do konferencjskog rada.

“Kod nas imamo situaciju da su završavani višemilionski projekti koji uopšte nijesu bili publikovani. To smatram propuštenim šansama i ta praksa mora biti promijenjena. To je proces ali se stvari moraju pomjeriti sa ove sadašnje tačke. To će biti zadatak CIRED Crna Gora u narednom period”, kazao je Kovačević.

Na izuzetnu podršku naišao je predlog predsjednika CIRED-a, o svojevrsnom obliku pomoći te organizacije Elektrotehničkom fakultetu, u domenu kandidovanja tema za diplomske i magistarske radove. Mujović je kazao da je to put ka kvalitetu i fakulteta ali i CEDIS-a.

“Time se stvara kadar koji se hvata u koštac sa problemom. Vrijeme izmišljenih naučnih tema je iza nas. Moramo praviti iskorak na način da aktuelne teme budu predmet studentskih radova”, rekao je Mujović.

On je naveo da je CIRED kao vodeća organizacija u ovoj oblasti itekako može pomoći da se kandiduju teme koje pogađaju u srž problema i kojima se studenti trebaju baviti u svom radu. Ti studenti će sjutra biti snaga razvoja i CEDIS-a i ostalih energetskih kompanija.

Radošević je, osvrnuvši se na dosadašnju izuzetnu saradnju koju kompanija ima sa Elektrotehničkim fakultetom, kazao da su ovakvi susreti izuzetno značajni u povezivanju privrede i naučnih institucija i za krajnji cilj imaju formiranje stručnog kadra koji CEDIS vuče naprijed.

“CEDIS će svim svojim kapacitetima podržati nacionalni komitet CIRED Crna Gora i njegovu saradnju sa ETF-om koja će, sigurni smo, doprinijeti i povećanju tehničkih kompetencija naših inženjera, a time i pomoći u stvaranju još kvalitetnijeg kadra kompanije”, zaključio je Radošević.

