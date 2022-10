Podnijeti zahtjev za promjenu imena kupca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je obavijestila sve korisnike brojila čije se vlasništvo vodi na preminule, da u narednih deset dana podnesu zahtjev za promjenu imena-naziva kupca i zaključe ugovor o snabdijevanju.

„Ova obaveza propisana je članom 206. Zakona o enegetici i članom 23. Opštih uslova za snabdijevanje električnom energijom, kojim je definisano da su nasljednici dužni da u roku od 90 dana od smrti fizičkog lica obavijeste pisanim putem snabdjevača i podnesu zahtjev za promjenu imena-naziva kupca električne energije“, navodi se u saopštenju.

Naime, EPCG je informisana od nadležnih institucija da se određeni broj brojila i dalje vode na preminule, što nije u skladu sa navedenim zakonskim uslovima.

„Upozoravaju se korisnici električne energije da će, ukoliko ne podnesu zahtjev za promjenu imena-naziva kupca i ne zaključe ugovor o snabdijevanju u naznačenom roku, Elektroprivreda pristupiti isključenju mjernih mjesta“, rekli su iz kompanije.

Spisak navedenih kupaca objavljen je na internet stranici kompanije www.epcg.com, portalu elektronske uprave i na oglasnim tablama lokalnih jedinica Snabdijevanja u gradovima gdje su registrovani vlasnici brojila.

