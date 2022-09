Podnijeli zahtjev za vanredno zasijedanje Skupštine 28. septembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas podnijela zahtjev za vanredno zasijedanje Skupštine za 28. septembar, povodom Predloga izmjena i dopuna Zakona o budžetu i izmjena Odluke o zaduživanju.

Iz Vlade su saopštili da je osim tih akata za dnevni red sjednice određen Predlog izmjena i dopuna Zakona o platnom prometu, Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela.

„Kao i Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške Evropske unije Crnoj Gori u okviru instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III)“, navodi se u saopštenju.

Predlogom izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu planirani su rashodi u iznosu od 2,69 milijardi EUR i u odnosu na prvobitni zakon veći su 191,33 miliona EUR ili 7,7 odsto, prije svega usljed generisanja dodatne potrošnje mandatornog karaktera, kao i korekcije očekivanja kada su u pitanju prihodi budžeta.

