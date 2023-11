Počinje praznična sezona u Portonovom

Kumbor, (MINA-BUSINESS) – Praznična sezona u Portonovom ove godine počinje u subotu zvaničnim paljenjem sijalica na najvećoj jelci u Crnoj Gori, a aktivnosti će trajati do 7. januara.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je da će u subotu zvanično upaliti sijalice na jednoj od najvećih jelki u regionu, ali ujedno i svu ostalu dekoraciju po kojoj su postali prepoznatljivi širom Evrope.

“Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje nas čekaju tokom decembra i januara, a najveći dio aktivnosti, odnosno 16 dana, 16 koncerata, 16 dana prazničnog bazara, kreće od 23. decembra pa sve do 7. januara”, rekla je Husić agenciji Mina-business.

Ona je dodala da ih posebno raduje što i ove godine vlada veliko interesovanje za 2. decembar kada će zajedno u 18 sati upaliti jelku na Portonovi marina trgu.

“Sve je veće interesovanje da ljudi provedu upravo praznične dane na moru. To možda i nije tipično, naročito kada u okruženju imate snijeg i brojne ponude koje se tiču mnogo više planinskog i zimskog turizma, ali nama negdje jeste cilj da zajedno i sa gradom Herceg Novim učinimo da Herceg Novi i Portonovi budu atraktivna destinacija tokom zimskih praznika”, objasnila je Husić.

Prema njenim riječima, posebni paketi za smještaj, bogat program koji će trajati 16 dana, svakako su jedan od razloga da im se građani iz Crne Gore, ali i iz regiona, priključe i ove godine da zajedno dočekaju prazničnu sezonu.

Husić je, odgovarajući na pitanje kako su u Portonovom zadovoljni sa dosadašnjim rezultatima, kazala da je ova godina za njih bila koliko uspješna, toliko i izazovna.

“Vidjeli smo da, zahvaljujući brojnim aktivnostima koje smo radili ove godine i već sada možemo da izbrojimo preko 100 dana različitih aktivnosti u Portonovom, jesu značajno doprinijeli da kako Portonovi, tako i One & Only Portonovi budu epicentar i dešavanja, ali i da bilježimo veliku posjećenost ove godine”, navela je Husić.

Ona je ocijenila da je, ipak, cijela godina bila u znaku inflacije, ne samo u Crnoj Gori, već i u svijetu, kao i brojnih izazova kada je u pitanju transport, odnosno prevoz, kako dolazak do Crne Gore, ali i unutar same Crne Gore.

“Dodatne aktivnosti, odnosno dodatni rad na jačanju infrastrukture su od velikog značaja kako bi naredna godina bila još uspješnija”, smatra Husić.

Ona je ocijenila da se za ovu godinu zaista može reći da je bila dobra, ali da su očekivali i neke bolje rezultate u određenim periodima.

