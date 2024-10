Počeo BoostMeUp Bootcamp

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – U Inovaciono preduzetničkom centru (IPC) Tehnopolis je počeo petodnevni Bootcamp BoostMeUp predakceleracijskog programa.

Odabranih 20 timova će od danas do petka imati priliku da usvoje ključne vještine, znanja i resurse potrebne za dalji napredak njihovih start up projekata.

„Početak Bootcamp-a obilježilo je obraćanje ključnih govornika ispred institucija koje su odigrale važnu ulogu u realizaciji BoostMeUp programa, a koje su ne samo podržavaoci inovacija u Crnoj Gori, već i lideri u svojim oblastima“, navodi se u saopštenju.

Vršiteljka dužnosti generalne direktorice Direktorata za inovacije i pametnu specijalizaciju Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Marija Ražnatović, timovima je poželjela puno uspjeha u radu tokom narednih pet dana.

„Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija zaista vjeruje u promjenu koju donosi inivaciona zajednica Crne Gore. Zajedno sa vama kreiramo ambijent koji je povoljan za vas i nastavićemo da pružamo podršku razvoju startap zajednice. Uz zahvalnost Tehnopolisu i svim patnerima, vjerujemo da ćete iskoristiti na najbolji način dane koji su pred vama, da zajedno sa mentorima unaprijedite vaše vještine i nađete pravi put za realizaciju vaših ideja“, navela je Ražnatović.

Ona je rekla da će Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija nastaviti da podržava start up zajednicu i inovacioni ekosistem.

Izvršni direktor IPC Tehnopolis, Đorđije Malović, poželio je dobrodošlicu svim prisutnima, kako je kazao, prijateljima IPC Tehnopolis, ali i učesnicima BoostMeUp Bootcamp-a.

On se zahvalio svim partnerima na ovom projektu, naglašavajući da je ovo partnerstvo najjače do sada, te da je samim tim jača i vrijednost Programa.

„Siguran sam da će ovo još više, i onako ozbiljan program, uozbiljiti, i dugujem im posebnu zahvalnost što uz njihovu podršku imamo izuzetno reprezentativan nagradni fond, pa su i nagrade samim tim značajno visočije nego prethodnih godina“, rekao je Malović.

On se zahvalio timu IPC Tehnopolis koji se potrudio da četvrto izdanje BoostMeUp-a bude bolje od prethodnih, te da time posije klicu da svako sljedeće izdanje bude bolje od prethodnog.

Izvršni direktor kompanije One Crna Gora, Branko Mitrović, naveo je da se osjeća počastvovanim biti danas u društvu Tehnopolisa i budućih lidera preduzetništva, odnosno ljudima na kojima se zasniva naša buduća privreda.

„Iskoristite svaki trenutak, učite iz svake situacije, i budite hrabri u svojim idejama. Kompanija One će nastaviti da vas podržava na ovom putu, jer vjerujemo u vas i u potencijal koji nosite“, naveo je Mitrović.

Rukovodilac sektora za korporativne komunikacije u Elektroprivredi (EPCG), Tomaš Damjanović, kazao je da današnja ceremonija otvaranja Bootcamp-a programa BoostMeUp predstavlja jedan važan korak u razvoju zajednice, i gledano iz ugla EPCG poseban značaj pripada unapređenju zelene energije i odživog razvoja čemu su svi posvećeni.

„I sam program se vodi S3 strategijom, gdje je zelena energija jedna od prioritenih oblasti“, rekao je Damjanović.

On je naveo da saradnja sa Tehnopolisom ne predstavlja strateško partnerstvo, već prirodnu sinergiju, budući da dijele ciljeve i vizije, te da im je čast što su ove godine uspostavili partnerstvo i da mogu biti podrška i organizatorima i učesnicima.

Izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine, Draško Boljević, smatra da te teme i ideje treba da budu sastavni djelovi rada institucija koje se bave ovom oblasti, i da u godinama koje su pred nama budu sastavni dio godišnjih planova rada.

Snažno partnerstvo je garancija kvaliteta Programa. Zbog toga je u okviru Bootcampa potpisan ugovor kojim je ozvaničeno partnerstvo i buduća saradnja, a zahvaljujući kojoj će nagradni fond BoostMeUp programa biti značajno veći nego prethodnih godina.

Time je i zvanično otvoren Bootcamp na kojem će timovi, kroz rad sa mentorima i ekspertski vođene sesije, unaprijediti svoje poslovne modele i učiti kako da ih pozicioniraju na tržištu.

Takođe, ovo će biti prilika da se učesnici upoznaju sa crnogorskim start up ekosistemom, te da kroz kratke pitch-eve predstave svoje ideje i učestvuju u radionicama koje će pokrivati teme kao što su design thinking, agilne metodologije, validacija ideja i izrada poslovnih planova.

Posljednji dan Bootcampa u petak označava krunu ovog dijela programa, jer će na Demo danu timovi predstaviti svoje ideje stručnom žiriju koji će odlučiti koje ideje će nastaviti svoj razvoj kroz petomjesečni predakceleracijski program, koji uključuje finansijsku i nefinansijsku podršku.

Za više informacija o programu i rezultatima događaja, posjetite www.boostmeup.me ili kontaktirajte putem emaila: [email protected].

Nosilac programa je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, koji program realizuje u saradnji sa ključnim partnerima iz poslovnog i inovacionog sektora – Naučno-tehnološkim parkom Crne Gore, Univerzitetom Crne Gore, ICT hub-om Beograd, Kompanijom One, Elektroprivredom Crne Gore i Fondom za zaštitu životne sredine – Eko fondom. Program je podržalo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Vlada Crne Gore.

