Počelo drugo izdanje Cross Border Coworking Conference

Jahorina, (MINA-BUSINESS) – Cross Border Coworking Conference, posvećena promociji coworking koncepta i regiona kao destinacije za digitalne nomade, okupila je danas više od 100 ljudi na Jahorini.

Projektni menadžer Fonda za Zapadni Balkan, Fjordi Bisha, kazao je da su se danas predstavili kao jedan od donatora te veoma važne konferencije na Jahorini.

„Radovali smo se odavno što ćemo biti dio ove konferencije. Drago nam je da vidimo da je zanimanje jako veliko i, kao donatorima, da su odaziv i posjeta dobri. Coworking, globalno, je glavna tema o kojoj se danas priča i to je takođe jedna priča za koju sam siguran da je već polako zaživjela i ovdje u regionu koja je, inače, jako lijepa i može ponuditi dosta toga digitalnim nomadima u smislu coworkinga“, rekao je Bisha.

On je naveo da su za privlaćenje digitalnih nomada neophodne dvije stvari.

„Jednu već imamo, to je prelijepa priroda, a druga stvar je naša svijest koju moramo promijeniti u smislu da prihvatimo nove tehnologije i nove načine rada, pa i da ponudimo bolje uslove svima koji žele da dođu u naš region da tu rade“, kazao je Bisha.

Medijima su se obratili i organizatori konferencije koji su, kako je saopšteno, istakli značaj saradnje i partnerstva između država regiona.

Ana Bogdanović iz INTERA Tehnološkog parka kazala je da drugu godinu zaredom organizuju taj vrlo uspješni događaj.

„Imamo 19 govornika iz više od deset različitih zemalja svijeta, te više od 100 učesnika što dovoljno govori o značaju same konferencije. Mi smo prepoznali da je povezivanje zemalja regiona važno za coworking prostor, ali i privlačenje digitalnih nomada. Važno je da podižemo svijest lokalne zajednice o ovoj temi, a zatim kroz zajedničke inicijative i kreiranje kvalitetnih ponuda za digitalne nomade ostvarimo svoje ciljeve“, rekla je Bogdanović.

Đorđije Brkuljan iz Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis naveo je da su jedan od partnera u organizaciji Cross Border Coworking Conference te da dosta sarađuju sa INTERA Tehnološkim Parkom i Proaktiv organizacijom iz Niša.

„Povezivanje je sve. Snaga moje organizacije leži u velikom broju partnerstava i vezama sa regijom. Mi želimo da regiju ponudimo digitalnim nomadima i sve više da ih privučemo zajedničkim snagama. Imamo više aduta – prelijepe zemlje sa divnom prirodom, gostoprimljive ljude, ali što je najvažnije digitalnim nomadima – pristupačne cijene života”, rekao je Brkuljan.

Nenad Stojanović iz organizacije Proaktiv kazao je da je u pitanju suviše malo tržište da bi se pričalo o svakoj zemlji pojedinačno, tako da je to već priča o cijelom regionu.

„Imamo dosta toga da ponudimo, od ljudi, gostoprimstva, kulturno-istorijskih spomenika, hrane, blizine aerodroma, ali moramo svi malo više da se potrudimo. Država treba da da povlastice u smislu posebnih viza, uslove boravka za nomade, zatim lokalna samouprava da ih privuče kroz turistički sadržaj, a mi kao organizacije da budemo otvoreniji, vidljiviji. Ovo je početak, ono što je dobro je da su ljudi koje vidimo ljudi koji od starta dobro sarađuju“, smatra Stojanović.

Konferencija je počela pozdravnim govorima u kojima su se prisutnima obratili izvršni direktor INTERA Tehnološkog parka Vedran Šimunović, izvršni direktor Fonda za Zapadni Balkan Gjergj Murra te ministarka nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore Biljana Šćepanović.

Šćepanović je kazala da je tu prvi put i da joj je drago što je imala priliku da dođe na tu važnu konferenciju za cijeli region.

„Mi smo u Crnoj Gori dosta toga već uradili, od zakonske regulative, preko programskih i strateških dokumenata kako bismo privukli nomade i stvorili bolje uslove za njihov dolazak i boravak u Crnoj Gori“, rekla je Šćepanović.

Ona je navela da ima još toga da se uradi i da zato vjeruje da je prednost i budućnost u udruživanju država regiona s obzirom na to da postoje slične komparativne prednosti u odnosu na druge dijelove svijeta – u smislu lijepe prirode, nižih troškova života i toplog odnosa među ljudima.

„U odnosu na prošlu godinu popravilo se dosta toga. Usvojili smo dokument za privlačenje nomada za period do 2025. godine, a tokom ljeta izvršene su promjene Zakona o strancima koje će omogućiti digitalnim nomadima dobijanje viza za njihov boravak u Crnoj Gori“, rekla je Šćepanović.

Učesnike je u program konferencije uvela Tamara Kojić koja je u svom govoru istakla potencijal za privlačenje digitalnih nomada koji se krije u regionu.

Učesnike još očekuje gotovo sedam sati programa tokom kojih će se govornici kroz prezentacije, panel diskusije i radionice dotaći potreba digitalnih nomada, trenutnih resursa regiona, mogućnosti saradnje, načina za dodatni razvoj regiona, coworking prostora kao alata za razvoj zajednice, važnosti povezivanja digitalnih nomada i lokalne zajednice, iskustava digitalnih nomada, te pozitivnih primjera iz svijeta.

Rowena Hennigan koja je i sama digitalni nomad, a danas je jedna od govornica na konferenciji, kazala je da se nada da će BiH biti predvodnik trendova kada su u pitanju digitalni trendovi na Balkanu, zajedno sa drugim regionima.

„Najvažnije je promijeniti svijest ljudi, jer mi nijesmo tipični turisti. Digitalni nomadi ostaju duže vrijeme i vole da se integrišu u lokalnu zajednicu i to je glavna poruka koju želim da podijelim. Moja poruka svima u BiH, koji žele da privuku digitalne nomade, jeste da ih slušaju, da pitaju, da se zanimaju za sve što im treba, jer su to turisti koji nijesu standardni, i samo kroz prepoznavanje njihovih potreba možete da razumijete šta je to što njima treba“, objasnila je Hennigan.

BiH se, kako smatra, mora malo brže promijeniti po tom pitanju, jer sve zemlje žele da privuku digitalne nomade.

Veče ranije učesnici su imali priliku da se upoznaju kroz speed networking i koktel zabavu koja je i ove godine rezultirala razmjenom iskustava i informacija o ovoj aktuelnoj temi u nešto opuštenijem okruženju.

Cross Border Coworking Conference 2022 organizuju INTERA Tehnološki park, Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis i Proaktiv kroz projekat Cross Border Coworking Cooperation finansiran sredstvima Fonda za Zapadni Balkan i Evropske unije u okviru Poziva za regionalne projektne predloge Support to the Promotion of Civil Society regional activities in the Western Balkans.

Podršku organizaciji konferencije dali su i Švajcarski preduzetnički program te preduzeća Salto Systems, Elektroprivreda Crne Gore, NSoft i ZenDev, a medijski pokrovitelji su Dnevni avaz, Bljesak, Nezavisne novine, Večernji list, RDV i Radio Sarajevo.

