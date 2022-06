Počeli letovi iz Kraljeva za Tivat

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Avion kompanije Air Serbia iz Kraljeva sletio je jutros na tivatski aerodrom, a tradicionalnim pozdravom vodenih topova dočekani su putnici prve, nove avio-linije te kompanije, koja će na relaciji Kraljevo – Tivat saobraćati dva puta sedmično.

Putnike su dočekali čelnici Aerodroma Crne Gore, predsjednik Odbora direktora Nebojša Đoković, članovi borda Branko Vuković i Eldin Dobardžić i zamjenik izvršnog direktora ACG Petar Radulović.

Vuković je, kako je saopšteno iz Aerodroma Crne Gore, poručio da je uspostavljanje nove linije od velikog značaja za razvoj te kompanije, crnogorske privrede i turizma.

On je istakao i značaj otvaranja crnogorskih aerodroma za region.

“Mislim da će ovo biti saradnja na obostrano zadovoljstvo, a otvaranje Aerodroma Crne Gore ka regionu značajno je i za turističku sezonu. Naravno, najznačajnije je za građane ovog dijela Srbije, koji do sada nijesu imali priliku da ovako brzo stignu na crnogorsko primorje. Ovo je olakšavajuća okolnost za njih, ali i obostrana korist”, rekao je Vuković.

On je naveo da su u Odboru direktora razgovarali o tome da je prije svega bitno da se fokusiraju na region, odnosno na turiste iz regiona i, kako je najavio, snažno su krenuli u tom smjeru.

“Mislim da će ovo donijeti koristi našoj državi i Aerodromima Crne Gore”, rekao je Vuković.

Njegov kolega iz Borda, Eldin Dobardžić, rekao je da mu je zadovoljstvo što je danas bio dio veoma važnog događaja za ACG – uspostavljnja direktne avio-linije između Kraljeva i Tivta.

“Najpozitivnija vijest za svaki aerodrom, pa i za naš, jeste kada se uspostavlja nova direktna linija. Ovo treba da bude novi vjetar u leđa turističkoj privredi Crne Gore”, naveo je Dobardžić.

Nepuna tri sata nakon aviona koji je sletio iz Kraljeva, na tivatski Aerodrom pristao je i avion srpske nacionalne kompanije koji od danas saobraća iz Niša.

“To je dvostruka radost za nas u ACG i za sve turističke radnike, jer smo u potpunosti pokrili naše tradicionalno tržište. Dakle, pored direktnih letova iz Beograda, od danas imamo i direktne avio linije sa Kraljevom i Nišem”, rekao je Dobardžić.

Na tom letu bio je i direktor Aerodroma Srbije, Mihailo Zdravković.

Predsjednik Odbora direktora Nebojša Đoković kazao je da je zadovoljan zbog obnavljanja linije na relaciji Niš-Tivat.

“Air Serbia će iz Niša za Tivat letjeti dva puta sedmično – srijedom i subotom, a iz Kraljeva takođe dva puta sedmično, srijedom i petkom. Prošle godine smo imali više od 50 hiljada putnika koji su poletjeli iz Niša, što je veoma dobro, a nadamo se da će u ovoj godini ta brojka biti premašena”, rekao je Đoković.

On je istakao da otvaranje novih linija i obnavljanje starih približava Aerodrom Tivat i drugim gradovima Srbije.

“Beograd je do sada bio glavna odrednica, a od danas ćemo imati putnike iz centralne i južne Srbije. Mimo toga, u ovoj godini imamo toliko novih destinacija da možemo da očekujemo dobar rezultat i ukoliko se on bude kretao u nekih 80 odsto u odnosu na rekordnu 2019. godinu, mi u ACG ćemo biti veoma zadovoljni”, rekao je Đoković.

On je istakao očekivanja da će ova turistička sezona donijeti i nova iskustva.

“Imamo najave i potražnju dva puta veću nego što smo to imali ranijih godina. Neki aražmani su još u toku, pokušavamo da dovedemo još kompanije na crnogorske piste i da otvorimo nove destinacije”, kazao je Đoković.

Direktor Aerodroma Srbije, Mihailo Zdravković, saopštio je da je sa crnogorskim kolegama još od prošlogodišnje posjete Tivtu razgovarao o otvatanju leta iz Kraljeva.

“Danas smo imali prvi let, čiji značaj je višestruk. Otvorena je mogućnost da građani Kraljeva, preko nacionalne avio kompanije dođu u ovaj dio Crne Gore i ovdje ljetuju, i da građani Crne Gore dođu u centralnu Srbiju i tamo ostvare svoje privredne i turističke potrebe”, kazao je Zdravković.

On je naveo da su svi međunarodni aerodromi u sastavu Aerodroma Srbije povezani sa Tivtom, dodajući da kompaniju na čijem je čelu to izuzetno raduje.

“Nadamo se da će avioni biti puni i da će građani iskoristiti mogućnost da putuju, ali i da će se ove destinacije nastaviti ne samo tokom sezone, već i tokom godine”, poručio je Zdravković.

