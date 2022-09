Počele isplate otpremnina

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnici nikšićke Željezare najavili su još žešći protest i masovni skup u Nikšiću za spas kompanije, nakon što je turski vlasnik počeo da im isplaćuje otpremnine.

Iz Sindikata fabrike potvrdili su Televiziji Crne Gore da su radnicima počele uplate otpremnina, prenosi portal RTCG.

Oni su kazali da su očekivali da će menadžment Tosčelika prihvatiti ponudu Elektroprivrede (EPCG) o produženju radnog odnosa do 31. oktobra, ali se to nije desilo.

Predstavnik radnika, Ivan Vujović, kazao je da je u tom ugovoru pisalo da će oni od njihove postojeće otpremnine da im daju dvije plate za septembar i oktobar, međutim, poslije dva sata oni su počeli da otplaćuju otpremnine.

“To je dovoljno da znamo koliko su oni ozbiljni u tim pregovorima i razgovorima”, kazao je Vujović.

Ljubisa Đikanović iz Sindikata poručio je da nastavljaju još žešćim protestom i planiraju da u narednim danima organizuju masovni skup za spas Željezare.

“Pozvaćemo i bivše radnike i naše sugrađane sa porodicama da vide svi da nijesmo sami u ovoj borbi sa Tosčelikom”, saopštio je Đikanović.

