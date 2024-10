Poboljšaće saradnju u oblasti turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Kina baštine duboko tradicionalno prijateljstvo, ali postoji prostor za dalje unapređenje, ocijenjeno je na sastanku ministarke turizma Simonide Kordić i otpravnice poslova Ambasade Kine u Crnoj Gori, Lu Fangćing.

Kordić je istakla uvjerenje da će već dobri odnosi biti učvršćeni kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji u oblasti turizma, čije je usaglašavanje u finalnoj fazi.

“Uvjerena sam da će dokument koji ćemo potpisati biti okvir za dalje produbljivanje saradnje u turističkom, kulturnom i opštem privrednom smislu. Auto-put je odličan primjer kako jedna ogromna i jedna mala država mogu da sarađuju, na obostrano zadovoljstvo“, ocijenila je Kordić.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, dodala i da je raduje trend rasta broja kineskih turista u Crnoj Gori, te da je prepoznat interes čitavog regiona da se na dalekim tržištima, kakvo je kinesko, zajednički predstavimo.

Fangćing je navela da prirodne ljepote čine Crnu Goru drugačijom, te prenijela zainteresovanost kineskih kompanija za nove projekte u različitim oblastima.

Kordić je tim povodom kazala da prostor za to postoji, naročito na sjeveru zemlje, ali i kada je riječ o drugim kapacitetima.

“Mogućnosti su brojne, ali želim da istaknem da nam je važno da se svi naši turistički potencijali razvijaju na održiv način, te da imamo dobre i pouzdane investitore”, poručila je Kordić.

Obje strane su se usaglasile da je neophodno nastaviti dijalog i konkretizovati dogovorene aktivnosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS