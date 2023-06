Po hitnom postupku dopuniti Uredbu o obilježavanju duanskih prozivoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija predložiće Vladi da po hitnom postupku usvoji Predlog dopune uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama, u cilju rješavanja nestašice određenog tipa akciznih markica.

U Ministarstvu je, usljed dostavljenih informacija o nestašici određenog tipa akciznih markica, organizovan hitan sastanak na nivou rukovodstva tog resora i Uprave prihoda i carina (UPC), na kojem je ovaj problem detaljno sagledan, sa ciljem da se, odgovorno i neodložno, pristupi njegovom rješavanju.

“Sagledavši ukupnu situaciju, stepen urgentnosti i činjenicu da je potrebno određeno vrijeme da ugovorni dobavljač dostavi nedostajuće markice, Ministarstvo je odlučilo da, u cilju promptnog prevazilaženja problema reaguje sa aspekta svojih nadležnosti i predloži Vladi, da po hitnom postupku usvoji Predlog Uredbe o dopunama uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su, izmjenama te Uredbe predložilli da se, u slučaju nemogućnosti obilježavanja alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama odgovarajuće veličine, u zavisnosti od zapremine ambalaže, alkoholna pića mogu obilježavati kontrolnim akciznim markicama iste veličine, bez obzira na zapreminu ambalaže.

“Predloženom Uredbom predviđen je temporalni karakter navedenog rješenja, odnosno njeno trajenje ograničeno je do 1. oktobra”, navodi se u saopštenju.

Obilježavanjem alkoholnih pića akciznim markicama obezbjeđuje se, kako su podsjetili, sigurnost kontrole prometa akciznim proizvodima od strane nadležnog carinskog organa, u čijoj nadležnosti je i kontrola akcizne dažbine.

“Usvajanjem predloženih izmjena, u najkraćem roku i na najefikasniji način, otkloniće se tehničke prepreke za dalje nesmatano carinjene određenih alkoholnih pića i duvana, i omogućiti da se već početkom naredne sedmice, taj proces odvija nesmetano, prema definisanim procedurama, bez daljeg negativnog uticaja na budžet države i uz puno uvažavanje svih privrednih subjekata na čije je poslovanje i uvoz proizvoda, aktuelna trenutna nestašica eventualno uticala”, precizirali su iz Ministarstva.

Predočeno je da UPC ne raspolaže određenim tipom akciznih markica za obijelježavanje jednog dijela akciznih proizvoda, usljed povećanja potražnje akciznih markica u prethodnom mjesecu, kao i nedovoljno obezbjeđene količine koja je projektovana i specificirana prošlogodišnjom nabavkom.

Ukazano je i da je dalja nabavka uslovljena takozvanom neselektivnošću po određenoj količini, odnosno iznosu i da zahtijeva kompletnu porudžbinu, što iziskuje dodatno vrijeme za dostavljanje akciznih markica.

Naime, obezbjeđivanje akciznih markica realizuje preduzeće sa kojim UPC ima zaključen ugovor o štampanju kontrolnih i posebnih akciznih markica, nakon sprovedenog postupka, u skladu sa Zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

“Sa aspekta ingerencija Ministarstva biće precizno identifikivan uzrok novonastalog problema i eventualna odgovornost zaduženih u Upravi prihoda i carina za ovu oblast. Ubrzani postupak izmjene Uredbe instucionalno je odgovoran čin Ministarstva finansija koji realizuje nadzor nad radom UPC u čijoj je isključivoj nadležnosti administriranje i nabavka predmetnih markica”, zaključuje se u saopštenju.

