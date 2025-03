Pljevljakinji krivična prijava zbog zloupotrebe kreditne kartice

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Pljevaljska policija podnijela je Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u tom gradu krivičnu prijavu protiv K.D. (20) iz Pljevalja, zbog zloupotrebe kreditne kartice.

“Pljevaljska policija rasvijetlila je krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih i kartica za bezgotovinsko plaćanje učinjeno na štetu jedne osobe iz Pljevalja i podnijela ODT-u poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave protiv K.D. (20)”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

U toku postupka do podnošenja posebnog izvještaja, utvrđeno je da je 19. februara osumnjičena K.D, kao zaposlena u jednom hotelu u Pljevljima, iz jakne oštećene osobe, takođe zaposlene u hotelu, otuđila njenu platnu karticu.

“Tokom dana je u razgovoru sa njom saznala i PIN kod kartice, nakon čega je, istog dana, sa bankomata jedne banke u Pljevljima u dva navrata podigla i protivpravno prisvojila novac u iznosu od 500 EUR”, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su apelovali na građane da budu odgovorni i pažljivi u zaštiti svojih bankovnih kartica i PIN kodova, te da se, u cilju sprečavanja zloupotreba, pridržavaju određenih mjera opreza.

Građanima se savjetuje da ne otkrivaju PIN kod nikome, pa ni članovima porodice ili prijateljima.

“Nikada ne zapisujte PIN kod na kartici ili u telefonu. Prilikom unosa PIN koda na bankomatu ili POS terminalu, zaštitite tastaturu rukom kako biste spriječili moguće zloupotrebe. Ne dozvoljavajte nepoznatim osobama da vam pomažu prilikom korišćenja bankomata”, navodi se u saopštenju.

Građanima se savjetuje da redovno provjeravaju stanje na računu i prijavite svaku sumnjivu transakciju svojoj banci.

“Ako vam kartica nestane, ili sumnjate da je zloupotrijebljena, odmah je blokirajte pozivom banci”, zaključuje se u saopštenju.

