Plažni barovi i tezge od danas pod lupom inspektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori će od danas provjeravati opšte porezne registracije, podnošenje prijava, evidentiranje prometa, izdavanje računa, uplatu poreza i prijave radnika.

Iz Uprave za inspekcijske poslove (UIP) su naveli da su i u ranijem periodu kontrole bile česte, naročito trgovina ugostiteljskih objekata, ali i organizatora raftinga.

Kako je za Radio Crne Gore kazala PR UIP-a, Irena Radusinović, inspektori su kontrolisali povrede prava intelektualne svojine.

“I naravno, ono što se konstantno nažalost ponavlja, a to je neizdavanje fiskalnih računa”, kazala je Radusinović, prenosi portal RTCG.

Radusinović je saopštila da je i ove godine utvrđen plan rada inspekcija, pa će pojačane kontrole biti u svih šest primorskih opština, ali i dvije na sjeveru, u Kolašinu i na Žabljaku tokom turističke sezone.

“Uspjeli smo da mapiramo ključne probleme u primorskim opštinama i na taj način efikasnije djelujemo tokom sezone”, dodala je Radusinović.

U fokusu poreske inspekcije biće i kontrola takozvanih sezonskih djelatnosti na otvorenom prostoru, kao što su plažni barovi i mobilijar, tezge i turistički prevoz brodom.

Provjeravaće se i zakupci plaža jer, kako su naveli, nije rijetkost da se plaže izdaju u podzakup trećim licima i ne prijavljuju prihodi od te djelatnosti.

Ti podzakupci nezakonito na tom prostoru izdaju plažni mobilijar, opremu i rekvizite za sportske djelatnosti.

Iz Poreske uprave (PU) su naveli i to da je samo prošlog mjeseca bilo 289 provjera, te da su utvrđene nepravilnosti kod 18 poreskih obveznika.

Inspektori su tako izrekli novčane kazne vrijedne gotovo 120 hiljada EUR, od čega je naplaćeno preko 43 hiljade EUR.

