Plav može biti pokretač ekonomskog napretka sjevera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dodatnim ulaganjem u poljoprivredu i turizam, uz podršku sa lokalnog i centralnog nivoa, Plav može biti pokretač ekonomskog napretka crnogorskog sjevera, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

“Stvaranje nove vrijednosti i otvaranje novih radnih mjesta, omogućiće mladim ljudima da ostanu u zemlji i aktivno doprinesu ubrzanom razvoju ovog grada”, naveo je Milatović u čestitki povodom Dana Opštine Plav.

U tom smislu, kako je kazao, posebno je značajan doprinos brojne crnogorske dijaspore iz ovog kraja, koja je bila, a i danas je, pouzdan oslonac Plavu i Crnoj Gori.

“Zato smo u obavezi da, kao država, nastavimo njegovati najbolje odnose sa dijasporom na korist svih građanki i građana Plava i cijele naše zemlje”, rekao je Milatović.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegove Kancelarije za odnose s javnošću, uputio srdačne čestitke predsjedniku Opštine Nihadu Canoviću, predsjedniku Skupštine Opštine Alenu Baliću, odbornicama i odbornicima i svim stanovnicima Plava.

“Međuetnički i međuvjerski sklad, kao najprepoznatljivije vrijednosti Crne Gore, na

ovom prostoru dobijaju svoj najljepši oblik. Suživot, koji stanovnici ovog grada pažljivo

njeguju, jedan je od najboljih primjera harmonije i zajedništva koje služe na ponos čitavom našem društvu”, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, Plav, turistički biser crnogorskog sjevera, ponosno se izdvaja svojim prirodnim bogatstvima poput Plavskog jezera, Visitora i Nacionalnog parka Prokletija, ali i nadaleko poznatim manifestacijama kao što su Dani borovnice i Plavski književni susreti.

“Brižnim odnosom prema ovim prirodnim i kulturnim potencijalima, uz njihovu pravilnu valorizaciju, Plav ima priliku da dodatno obogati turističku ponudu ovog kraja. Unapređenjem saobraćajne infrastrukture, održivim upravljanjem i vrijednim radom Plavljana i Plavljanki, ovaj grad može značajno doprinijeti sveukupnom razvoju planinskog i sportsko-rekreativnog turizma u našoj zemlji”, zaključio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS