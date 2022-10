Planiraju da zarade 20 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Komisija za tržište kapitala planira da narednu finansijsku godinu završi sa viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 19,25 hiljada EUR, a taj novac će iskoristititi za potrebe unapređenja poslovanja, navodi se u predlogu finansijskog plana rada te institucije.

Vijesti pišu da su prihodi, u predlogu finansijskog plana rada Komisije, koji je predat u skupštinsku proceduru na usvajanje, projektovani na 771 hiljadu EUR.

Najviše se očekuje, u iznosu od 109 hiljada EUR, od naknade za vršenje nadzora i kontrole, za objavljivanje finansijskih izvještaja emitenata planirano je 88 hiljada EUR, za evidentiranje emisija kada se hartije od vrijednosti emituju unaprijed poznatim sticaocima 85 hiljada EUR, za kontrolu godišnjih izvještaja investicionih fondova 73,2 hiljade EUR, od naknada za evidentiranje zatvorenog prospekta za zatvorenu ponudu emisije hartija od vrijednosti 70 hiljada EUR i isto toliko od naknade za smanjenje kapitala.

Ukupni rashodi iznose 751,85 hiljada EUR, od čega se 35 hiljada EUR odnosi na rezerve.

Prema predlogu za 24 zaposlena planirano je da se na njihove bruto plate potroši godišnji trošak od 392,06 hiljada EUR, što čini više od polovinu ukupnih rashoda.

Dodatnih 21,4 hiljade EUR će se izdvojiti za zimnice i ostale naknade zaposlenih, dok će na službena putovanja otići 34,38 hIljada EUR.

Rashodi za materijal i usluge planirani su na 56 hiljada EUR, dok su ostali poslovni rashodi 126 hiljada.

U predlogu plana se navodi da se ključni prioriteti nose na kreiranje podsticajnog poslovnog okruženja, te da će se nastaviti aktivnosti vezane za usvajanje Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o penzionim fondovima.

Oni su dodali da će usklađivanje supervizije kroz sprovođenje i primjenu pravila Evropske unije predstavljati ključni prioritet.

Komisija za tržište kapitala je nezavisno regulatorno tijelo osnovano radi uređivanja i nadzora izdavanja hartija od vrijednosti i njihove trgovine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS