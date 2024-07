Plan rasta će ubrzati sprovođenje reformi i ekonomski napredak regiona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plan rasta za Zapadni Balkan će omogućiti ubrzani ekonomski rast država regiona i pospiješiti sprovođenje ključnih reformi na putu ka EU, ocijenjeno je na sastanku ministarke evropskih poslova, Maide Gorčević sa ministarkom za evropske integracije Srbije, Tanjom Miščević.

Gorčević je danas primila Miščević sa kojom je razmijenila mišljenje o daljim obavezama u pregovaračkom procesu sa EU, kao i o trenutnoj fazi pripreme za Plan rasta za Zapadni Balkan.

„Vjerujem da će najavljena podrška od 383 miliona EUR tokom naredne tri godine biti pokretač novih projekata, uključujući značajna ulaganja u infrastrukturu. Crna Gora je pravovremeno pripremila puni format Reformske agende i u narednom periodu, nakon dodatnog usaglašavanja sa Evropskom komisijom, očekujem usvajanje Reformske agende od strane Vlade“, kazala je Gorčević.

Ona je upoznala sagovornicu sa planovima da Crna Gora, do kraja godine, privremeno zatvori nekoliko pregovaračkih poglavlja koja bilježe unutrašnju spremnost za članstvo.

Gorčević je navela da, nakon dobijanja pozitivnog IBARa, kompletna administracija i pregovaračka struktura, vrijedno i bez pauze, rade na finalizaciji obaveza i ispunjavanju završnih mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja.

Miščević se saglasila da je važno da obje države iskoriste političku i finansijsku podršku EU kako bi ubrzale svoj put ka članstvu i, paralelno sa tim, poboljšale životni standard i unaprijedile kvalitet života svojih građana.

U tom kontektu, sagovornice su razmijenile mišljenje o saradnji pregovaračkih struktura dvije države, te organizaciji zajedničkog sastanka pregovaračkih radnih grupa za poglavlja 23 i 24.

