PKCG posvećeno odgovarala svojoj misiji i zadacima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tradicija Privredne komore (PKCG), duga 95 godina, potvrđuje da je ta institucija uvijek znala svoje mjesto i posvećeno odgovarala svojoj misiji i zadacima, saopštila je njena predsjednica Nina Drakić.

Ona je na obilježavanju Dana PKCG i 95 godina njenog uspješnog rada u hotelu Hilton u prisustvu brojnih zvanica, istakla da vrijeme naglašenih ekonomskih i geopolitičkih rizika nameće potrebu istrajavanja u ekonomskim reformama.

To se, kako je navela, posebno odnosi na malu, otvorenu, neadekvatno strukturiranu i naglašeno uvozno zavisnu ekonomiju kakva je crnogorska.

„Stoga, svim izazovima u susret moramo ići ubrzavanjem unutrašnjih reformi i poboljšavanjem ambijenta za privređivanje. Jedino na taj način mogu se uvećati investicije, kako strane, tako i domaće. Veoma je važno povratiti vjeru domaće privrede i ohrabriti je na ulaganja. Predvidljivost poslovnog ambijenta je ključna za to“, ocjenila je Drakić.

Ona je saopštila da je privreda ta na kojoj počiva razvoj, koja generiše prihod, otvara radna mjesta, zapošljava i brine o društvenoj zajednici.

„Ovo su činjenice koje niko u crnogorskom društvu ne bi trebalo da smetne s uma. Rast i razvoj, te budućnost generacija koje dolaze, zavise od toga koliko su donosioci odluka i privreda posvećeni svom partnerstvu i spremni da čuju i razumiju jedni druge“, naglasila je Drakić.

U osvrtu na aktuelne aktivnosti Komore, Drakić je, pored onih koje se odnose na unapređenje poslovnog ambijenta i internacionalizaciju privrede, posebno apostrofirala iniciranje i izradu Mape puta ka cirkularnoj ekonomiji, temelja Strategije cirkularne tranzicije do 2030.

„Da bi dostupnijim učinila znanja i najbolje prakse, te pomogla privredi da ovaj način poslovanja prihvati kao, prije svega domaćinski, Komora se opredijelila za formiranje HUB-a cirkularne ekonomije, koji će početi da funkcioniše polovinom maja“, rekla je Drakić.

Komora je, prema njenim riječima, posebno fokusirana na reformisanje sezonskog zapošljavanja, kako bi se odgovorilo izazovu deficita kadra.

„Počeli smo od turizma, a nadamo se da ćemo prve rezultate imati već u narednoj godini, kroz nužne legislativne izmjene i uz pojednostavljene i digitalizovane procedure“, dodala je Drakić, naglašavajući podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Savjeta za konkurentnost.

Svečanosti je prisustvovao i glavni izvršni direktor Asocijacije privrednih komora Evrope (Eurochambres), Ben Butters, koji je saopštio da kao Britanac koji živi u Briselu dobro razumije važnost članstva u Evropsku uniju (EU) i podrške kandidatima i aspirantima.

„Snažno podržavam zemlje koje žele da se priključe EU kao što je vaša fantastična država“, kazao je Butters.

On je dodao da je u ostvarenju misije povezivanja biznis zajednica, Eurochambres snažan u mjeri u kojoj su to njene članice, te da tome doprinose i male države, među kojima i Crna Gora preko svoje PKCG.

„U ovim teškim vremenima koja su pogodila ekonomsku zajednicu, uloga privrednih komora nikada nije bila značajnija, posebno u obezbjeđivanju mostova saradnje sa donosiocima odluka i informacija kako bi se reagovalo brzo i pomoglo biznis zajednici da se oporavi, opstane i napreduje“, poručio je Butters.

On je rekao da se nada da će vijek trajanja PKCG proslaviti sa Crnom Gorom u EU i oporavljenom ekonomijom.

„Želimo da imamo jaku Evropu koja je konkurentna i vaša država može biti doprinos tome, potpomognuta PKCG“, dodao je Butters.

Na svečanosti je uručena donacija PKCG Udruženju mladih sa hendikepom u vrijednosti od deset hiljada EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS