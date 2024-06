PKCG da ima značajniju ulogu u kreiranju ekonomskih politika države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG), kao krovna institucija crnogorske privrede, mora imati značajniju ulogu u procesu kreiranja ekonomskih politika Crne Gore, poručeno je na sastanku predsjednika države Jakova Milatovića i predsjednice PKCG Nine Drakić.

Milatović je sa Drakić i saradnicima, kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, razgovarao o načinima buduće saradnje, kako bi zajednički doprinijeli stvaranju uslova za dalje jačanje crnogorske ekonomije.

“Na sastanku je konstatovano da PKCG, kao krovna institucija crnogorske privrede, mora imati značajniju ulogu u procesu kreiranja ekonomskih politika naše države”, kaže se u saopštenju.

Milatović je istakao da je u tom smislu potreban efikasniji rad državne administracije, koja će biti podrška privredi u procesu unaprjeđenja poslovnog ambijenta u našoj zemlji.

“On je PKCG zahvalio na dosadašnjem doprinosu, uz očekivanje da će i dalje nastaviti da bude konstruktivan partner državi na putu ekonomskog napretka”, navodi se u saopštenju.

