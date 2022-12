PKCG će podržati privredu tokom zimske sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) će, prema riječima njenih predstavnika, podržati turističku privredu tokom zimske sezone kroz projekat Snaga je u nama.

Sekretarka Odbora Udruženja turizma i ugostiteljstva PKCG, Sanja Marković, najavila je u emisiji Link Radija Crne Gore da će do popularnih skijališta, svakog dana tokom turističke sezone, organizovati besplatan prevoz za sve turiste.

“Do skijališta Kolašin 1600 planirano je pet rotacija dnevno, velikim autobusom od 50 sjedišta. Na Durmitoru, do Savinog kuka, saobraćaće tri manja autobusa sa jednom rotacijom i sa tri pozicije u gradu. Takođe, do Ski centra Vučje, svakog vikenda, predviđeno je da se iz Nikšića organizovano prevoze i vraćaju svi zainteresovani skijaši i turisti”, rekla je Marković.

Za Podgoričane su, radnim danima, predviđeni polasci ka skijalištima na Bjelasici.

Marković je rekla da ovim projektom putnici ski-autobusa dobijaju i vaučere sa popustom od 20 odsto na cijenu ski-pasa, prenosi portal RTCG.

Ona je podsjetila i da je zbog energetske krize u Evropi i šire, PKCG podržala kampanju Long stay Montenegro, prepoznatu i kao “energetski” turizam i namijenjenu zapadno-evropskom tržištu.

Za sada je prijavljeno 11 hotela, jedan hostel i nekoliko izdavaoca privatnog smještaja, od Podgorice do Sutomora i Bara, Budve i Kotora.

Naši hotelijeri ponudili su pristupačne cijene sa kompletnom uslugom, na duži period i do 90 dana.

Marković je saopštila da su aranžmani od 35 EUR na dan primamljivi i da bi, uz pojačanu kampanju, turistička privreda mogla da postigne odlične prihode i produži sezonu.

PKCG je takođe uputila Ministarstvu prosvjete inicijativu da se zimski školski raspust pomjeri i da traje do sredine februara, kako bi zimska sezona trajala duže.

“Nijesmo dobili odgovor na tu inicijativu, ali po kalendaru aktivnosti tog resora zaključujemo da je neće prihvatiti. Međutim, mi nećemo ni ubuduće odustati od tog i od zahtjeva da se Škola u prirodi organizuje na sjeveru države, umjesto na primorju. Održavala bi se zimi, uz obaveznu školu skijanja, što bi dalo niz pozitivnih efekata. Bićemo uporni da ove inicijative zažive, kao što to rade i u našem okruženju Hrvatska i Srbija”, zaključila je Marković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS