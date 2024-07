Petrić: Građani mogu da žive dostojanstveno sa svojim primanjima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani danas mogu da žive dostojanstveno sa svojim primanjima, saopštio je poslanik Pokreta Evropa sad (PES), Dražen Petrić.

“Tačno je da svjedočimo i većim troškovima života, ali u posljednjih četiri godine zarade su rasle po stopi većoj nego inflacija i koliko god pokušavali politički konkurenti da to predstave kao posljedicu našeg programa, radi se o inflaciji koja je dominantno uvezena. Mi ne možemo uticati na cijene određenih sirovina ni u regionu ni u svijetu, kao i na narušene lance snabdijevanja zbog trenutnih ratnih dejstava u nekim dijelovima planete”, naveo je Petrić u saopštenju.

On je dodao da najvažniju tekovinu političkih promjena u Crnoj Gori predstavlja vraćanje dostojanstva građanima programima Evropa sad 1 i 2.

“Ono što je bilo naslijeđe pređašnjeg sistema jesu duboki korijeni nejednakosti u našem društvu, ucjene i manipulacije biračima sa niskim primanjima i priveligije za odnarođenu političku elitu. Jedino što građani mogu zamjeriti tadašnjem ministru finansija, a sadašnjem premijeru, Milojku Spajiću, jeste što je bio odlučan da promijeni suštinu funkcionisanja takvog jednog sistema. Sa većim platama i penzijama, niko nikad više neće moći građane da ucjenjuje i da na njih vrši pritisak za koga će glasati, a naročito neće moći zbog egzistencijalnih problema da od njih dobije glas za 50 EUR”, poručio je Petrić.

Prema njegovim riječima, predloženim setom reformi, najveći trgovinski lanci će imati uštede kada su u pitanju troškovi radne snage.

Program Evrope sad, kako navodi, ne smije biti izgovor za poskupljenja.

Na kraju krajeva, kako je objasnio, ekonomija je nešto što se osjeti u svakodnevnom životu, a ekonomska politika koja je trenutno na djelu je, kako tvrdi, superiorna u odnosu na konkurenciju.

“Sve ostale partije koje kritikuju PES-ov program, ne rade to zato što imaju svoj, već zato što znaju da je uspjeh našeg programa uspjeh naše politike. Najbolji pokazatelj da ekonomija naše države ide u dobrom smjeru jeste što trenutno imamo veće prihode budžeta za 75 miliona u odnosu na prošlu godinu, a kada je budžet usvajan opozicija je govorila da je budžet neodrživ i da su prihodi precijenjeni. Ali nama oni nijesu važni. Nama su građani dali povjerenje i mi ćemo njihovo povjerenje nesumnjivo opravdati”, zaključio je Petrić.

