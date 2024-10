PES: Zaduženja isključivo za servisiranje starih dugova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zaduženja se odnose isključivo za servisiranje starih dugova, kazali su iz Pokreta Evropa sad (PES), navodeći da je javni dug nakon promjena 2020. godine smanjen za 40 odsto.

Oni su to rekli reagujući na navode Građanskog pokreta (GP) URA da je aktuelna Vlada, za manje od godinu od formiranja, uspjela da zaduži državu za više od milijardu EUR, što je negativni rekord kada su u pitanju zaduženja jedne vlasti u prvih godinu.

„Manipulativni pokušaji GP URA da predstave Vladu Milojka Spajića kako se samo zadužuje, ne mogu proći, kada javnost Crne Gore zna da se zaduženja odnose isključivo za servisiranje starih dugova koalicionih partnera Abazovića iz manjinske Vlade“, navodi se u reagovanju PES-a.

Kako su rekli, nakon političkih promjena 2020. godine, javni dug je sa 105 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) pao za više od 40 odsto i sada iznosi ispod 65 odsto BDP-a.

Iz PES-a su istakli da su u međuvremenu zarade višestruko uvećane.

„Upravo je i Abazovićeva Vlada jula prošle godine usvojila fiskalnu strategiju, po kojoj se Crna Gora u naredne tri godine zadužuje preko dvije milijarde, s obzirom da pristižu stari dugovi iz vremena vlasti Demokratske partije socijalista (DPS)“, navodi se u reagovanju.

Dodaje se da, da su finansije stabilne i uvećanja zarada održiva, najbolje potvrđuju i najrelevantnije međunarodne finansijske institucije.

„Kada je riječ o rekordima, podsjećamo javnost da su rekordna inflacija i poskupljenja od nevjerovatnih 16 odsto zabilježena upravo za vrijeme Abazovićeve Vlade, koju je podržao DPS, što je u velikoj mjeri anuliralo uvećanje zarada podstaknutih programom Evropa sad 1“, kaže se u reagovanju.

