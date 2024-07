PES: Milatoviću Evropa sad 1 i 2 nijesu bili populizam kada je ubjeđivao građane u njihovu održivost

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorskom predsjedniku, Jakovu Milatoviću, programi Evropa sad 1 i 2 nijesu bili populizam kada je ubjeđivao građane u njihovu održivost, saopšteno je iz Pokreta Evropa sad (PES).

„Crnogorska javnost je, zbog straha za rejting pojedinih partija, mogla očekivati kritike na račun programa Evropa sad 2 od onih koji su i prilikom sprovođenja programa Evropa sad 1 širili dezinformacije i neosnovanu paniku, ali današnji komentar osnivača PES-a i aktuelnog predsjednika države, koji je na osnivačkom presu partije prije dvije godine sa tadašnjim kolegom Milojkom Spajićem obećao građanima prosječnu platu hiljadu EUR i minimalnu penziju 450 EUR, mogli su očekivati samo novi saveznici i savjetnici Milatovića“, navodi se u saopštenju PES-a.

Kako su kazali, kada je orkestrirana kampanja protiv programa Evropa sad 1 krenula zbog, ispostavilo se netačne tvrdnje da se gasi Fond za zdravstvo, tadašnji ministar Milatović, nakon što se uvjerio u održivost tog programa, prihvatio je da isti i javno brani.

„Kada se zbog panike, dominantno iz redova bivšeg režima i partijskih tabloida Željka Ivanovića, plasirala priča o ukidanju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) i dovodio u pitanje penzioni sistem, obesmišljena opozicija i medijski tabloidi, zbog dosadašnjih promašaja i izgubljene kredibilnosti, odigrali su na novog saveznika, koji je došao na poziciju predsjednika, uvjeravajući građane da su njegova obećanja realna“, dodaje se u saopštenju.

Iz PES-a su poručili da su sve besmislice koje su pratile kampanju protiv programa Evropa sad 1, još intenzivnije zastupljene protiv programa Evropa sad 2.

„Prvo smo slušali mjesecima da program ne postoji, a zatim čitali apokaliptične projekcije raznih iznajmljenih analitičara, od toga da se ukida Fond PIO, povećava porez na dodatu vrijednost (PDV) na 30 odsto, povećava javni dug sprovođenjem zaduženja za tekuću potrošnju, prodaje Elektroprivreda (EPCG), i tako dalje i tome slično. Da su se pitali ovi akteri vjerovatno bi i usljed globalne inflacije građane i dalje ubjeđivali da su minimalne plate od 222 EUR i minimalne penzije od 145 EUR evropski standard“, rekli su iz PES-a.

Građani, kako su dodali, mogu zamisliti kako bi se u takvim okolnostima suočavali sa skupoćom, na koju sada aludira opozicija.

„Međutim, građani su ipak dobili vlast koja će više od tri puta podići minimalne plate i penzije, a skoro duplirati prosječne plate u odnosu na period kada je Crnom Gorom upravljao bivši režim“, zaključili su iz PES-a.

