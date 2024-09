Penzionerima počela isporuka jagnjećeg mesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Penzionerima je počela isporuka jagnjećeg mesa, saopšteno je iz Saveza udruženja penzionera Crne Gore.

Penzioneri će plaćati meso po cijeni od 8,2 EUR po kilogramu na osam beskamatnih rata.

“Opštinska udruženja preko podružnica i mjesnih udruženja organizuju upis jagnjećeg mesa, shodno predugovoru o isporuci istog”, navodi se u saopštenju.

Mesne industrije su poslale jedinstvene ponude, a penzioneri će robu upisivati kod jedne od naznačenih kuća po sopstvenom izboru.

Svaki penzioner će potpisati izjavu koja će biti narudžbenica i administrativna zabrana da Fond penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) može odbiti utvrđenu mjesečnu ratu, a da otplata započne do 20. januara naredne godine sa isplatom decembarske penzije.

Opštinska udruženja će sa isporučiocima mesa dogovoriti vrijeme i mjesto isporuke i obavijestiti penzionere svako u svojoj sredini.

“Kako smo obaviješteni od pojedinih opštinskih udruženja, isporuka jagnjećeg mesa penzionerima je počela. Ova aktivnost će trajati do 15. oktobra.

Savez udruženja penzionera će u toku naredne sedmice organizovati sastanak sa kućama iz oblasti mesne industrije oko isporuke drugog dijela zimnice i to suhomesnatih proizvoda i polutki – telećih, junećih i svinjskih”, navodi se u saopštenju.

Svrha sastanka je da isporučioci drugog dijela zimnice ponude penzionerima ujednačene cijene kao i ranijih godina.

Inicijativu za zimnicu je započeo Savez udruženja penzionera, uputivši 1. avgusta dopis oko otkupa jagnjećeg mesa po povoljnim uslovima resornim ministarstvima Vlade i Fondu PIO. Savez je tada predložio da se održi sastanak posvećen otkupu jagnjećeg mesa do 1. septembra.

Sastanak na kojem su dogovoreni detalji otkupa viškova jagnjadi i organizacije isporuke, održan je 2. septembra u Ministarstvu poljoprivrede.

