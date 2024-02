Pegasus Airlines otvorio liniju Izmir – Podgorica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turska low cost aviokompanija, Pegasus Airlines, otvorila je novu liniju Izmir – Podgorica, saopšteno je iz Aerodroma Crne Gore (ACG).

Na Facebook profilu ACG navodi se da su prvi putnici novootvorene linije Izmir – Podgorica sletjeli na aerodrom u Golubovcima jutros u osam sati i 30 minuta.

“Kompanija će saobraćati na ovoj ruti četvrtkom i nedjeljom”, kazali su iz ACG-a.

