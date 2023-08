Paunović: Nastaviti sa kontinuitetom ekonomskih mjera u korist građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Funkcionerka Socijalističke narodne partije (SNP), Milosava Paunović, ocijenila je da treba nastaviti sa kontinuitetom ekonomskih mjera u korist građana Crne Gore, koje je počela i sprovela 43. Vlada.

Ona je kazala da je akcija Stop inflaciji jedna od mnoštva značajnih mjera koje je pokrenula izvršna vlast, a koja se pokazala izuzetno korisnom za građane.

“S obzirom na globalna kretanja inflacije i povećanja cijena, a imajući u vidu slabiju kupovnu moć i standard građana, kao i cijenu mjesečne potrošačke korpe, jasno je da je i pored rasta zarada inflacija u dobroj mjeri „pojela“ kupovnu moć stanovnika”, navela je Paunović u saopštenju.

Stoga je, kako smatra, neophodno da se ovakve akcije, u koje su bili uključeni brojni trgovinski lanci, apoteke i telekomunikacioni operateri, nastave.

“Takođe, treba raditi na tome da se broj preduzeća koja će se odazvati akcijama poveća, a naročito na tome da isti ne zloupotrebljavaju ovakve akcije na način da snižavajući cijene jednih proizvoda povećavaju cijene drugih”, poručila je Paunović.

Prema njenim riječima, ne smije se dozvoliti da veliki trgovački lanci diktiraju nivo cijena i ugrožavaju domaće proizvođače.

“Na ovaj način se može i postaći zdrava konkurencija između učesnika akcije, kao i u velikoj mjeri zaustaviti inflacija, kako se desilo u proteklom periodu i kako su zvanični statistički podaci pokazali”, rekla je Paunović.

Ona je napomenula da su slične mjere i akcije nakon Crne Gore uvele i vlade u određenim državama, kako u okruženju, tako i u članicama Evropske unije (EU), što je indikator da se radi o pravom putu pomoći građanima.

“U narednom periodu imaćemo brojne izazove koje treba riješiti, a koje se prije svega tiču deblokade pravosuđa i ostalih zarobljenih institucija u Crnoj Gori, usvajanja zakona za koje nije bilo političke volje i većine u prethodnom periodu, upravo iz razloga nedostatka odgovarajuče podrške u parlamentu. Ako se želi ići naprijed ka EU i ako se instinski žele prevazići ovi problemi, koji su glavni kamen spoticanja ulaska Crne Gore u EU, nova vlada mora biti inkluzivna, sa čvrstom podrškom najmanje 49 poslanika u državnom parlamentu”, smatra Paunović.

Ona je zaključila da je SNP, kao ključna karika u 43. Vladi, pokazala da joj je interes svakog građanina Crne Gore na prvom mjestu.

