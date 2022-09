Pamporovo bilježi rast ranih rezervacija

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Skijalište Pamporovo u južnoj Bugarskoj bilježi porast ranih rezervacija, kako od domaćih, tako i stranih turista, kazao je izvršni direktor skijališta, Marijan Beljakov.

On je bugarskoj novinskoj agenciji BTA rekao da pojačani interes turoperatora i pojedinaca odbacuje očekivanja da će, u pozadini rastuće inflacije, svi čekati sa planovima za odmor do poslednjeg trenutka.

Pamporovo, takođe, izvještava o snažnom porastu interesovanja među turoperatorima za rezervacije za zimsku sezonu.

Vlasnici hotela smatraju da je na rast ranih rezervacija uticala njihova odluka da ne podižu cijene i da ih drže blizu prošlogodišnjeg nivoa.

Skijalište sjutra počinje da prodaje ski karte za novu sezonu, po cijenama koje su na prošlogodišnjem nivou.

Menadžment skijališta vjeruje da je rana prodaja prilika za finansijsku predvidljivost u teškim ekonomskim uslovima i visokoj inflaciji.

