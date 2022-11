Pametnom specijalizacijom do dugoročnog ekonomskog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Neophodno je da svi resori iskoriste šansu koju nudi pametna specijalizacija, jer ekonomskog razvoja i prosperiteta nema bez znanja i inovacija, ocijenila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović.

Ona je, na današnjoj sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, kazala da je uloga svih da promovišu mogućnosti koje pametna specijalizacija nudi i da se aktivno uključe u dijelu implementacije i kreiranja programskog okvira koji će značiti njenu punu ostvarenost.

“Neophodno je da svi resori iskoriste šansu koju nam pametna specijalizacija nudi, jer ekonomskog razvoja i prosperiteta nema bez znanja i inovacija, koji sami za sebe ne mogu nositi promjenu koju očekujemo, ukoliko privreda ne prepozna njen potencijal”, rekla je Šćepanović, koja je predsjednica tog Savjeta.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, tom prilikom dodatno podsjetila na važnost tog strateškog usmjerenja Crne Gore, koje ukoliko se pametno iskoristi, omogućava našoj zemlji da bude spremnija za saradnju ne samo na nacionalnom, već regionalnom i međunarodnom nivou u trenutku učlanjenja u EU.

“Pametna specijalizacija nam omogućava da kroz strategiju dugoročnog ekonomskog rasta zasnovanog na znanju i inovacijama, ostvarimo vidljiv i mjerljiv napredak”, kazala je Šćepanović.

Na današnjoj, drugoj po redu, sjednici Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju posebna pažnja bila je posvećena iznalaženju sistemskog rješenja za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata, a govorilo se i o realizaciji mjera podrške u sektoru industrije sa smjernicama za dalji razvoj, realizaciji projekata u oblasti poljoprivrede, strateškom i normativnom okviru o upravljanju otpadom, kao i saradnji sa Savjetom za naučno-istraživačku djelatnost, te potencijalu za jačanje te saradnje.

Savjet je usvojio informaciju o realizaciji Operativnog programa za implementaciju Strategije pametne specijalizacije sa Akcionim planom za prošlu godinu. Sjednici su prisustvovali predstavnici nadležnih ministarstava i savjetnik predsjednika Vlade, predstavnici akademskog i privrednog sektora, kao i predstavnik Zajednice opština Crne Gore.

“Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju, u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti, upravlja inovacionom djelatnošću kroz ostvarivanje saradnje organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, privrede i drugih subjekata”, zaključuje se u saopštenju.

