Paklice cigareta skuplje deset centi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijena paklice cigareta narednih dana biće povećane deset centi zbog nastavka usklađivanja akciznog kalendara sa EU, odnosno povećanja specifične akcize sa 52 na 53,5 EUR na hiljadu cigareta.

Akciza ulazi u obračun poreza na dodatu vrijednost, a uvoznici i distributeri u skladu sa tim rastom usklađuju svoje marže, pišu Vijesti.

Uvećana akciza stupa na snagu od sjutra, ali će distributeri maloprodajne cijene povećati nakon praznika.

Druga proporcionalna akciza ostaje ista, odnosno 24,5 odsto od maloprodajne cijene cigareta.

Prema Zakonu o akcizama, ukupna akciza ne može biti manja od 91,5 EUR na hiljadu cigareta, odnosno 1,83 EUR po paklici.

“Prema novom obračunu akciza, minimalna akciza koju uvoznici moraju da plate po paklici prema Upravi carina iznosi 1,83 EUR za najjeftinije cigarete. S obzirom na to da na visinu akcize utiče i varijabilni dio koji se kalkuliše na osnovu maloprodajne cijene, iznos akcize će ići i preko 2,4 EUR za najskuplje cigarete na tržištu. Kada se na taj iznos doda i pripadajući PDV po paklici, država ubira preko 85 odsto od ukupnog iznosa maloprodajne cijene paklice cigareta”, saopšteno je Vijestima od distributera duvanskih proizvoda.

Oni navode da je od juna 2021. godine do danas, a posebno tokom 2022. i prošle godine, odlučnim djelovanjem Uprave carina i ostalih službi, efekat crnog tržišta cigareta minimalizovan, odnosno da se skoro cjelokupno tržište vratilo u legalne tokove.

Njihovi podaci pokazuju da je u 2018. godini postojalo ogromno nelegalno tržište duvanskih proizvoda koje je prouzrokovano odlukom tadašnje Vlade da bez ikakve potrebe zamijeni postojeći akcizni kalendar koji je podrazumijevao postepeno povećanje akcize na duvanske proizvode.

“Uz opravdanje da se akciza mora usaglasiti sa akcizama EU, te godine cijene cigareta su povećane za 50 centi po paklici i u roku od samo šest mjeseci tržište legalnih cigareta skoro prepolovljeno. Potpuni kolaps legalnog tržišta je izbjegnut nakon što je te iste godine donesena odluka da se akcize vrate na prethodni nivo“, navodi se u istraživanju tržišta koje su uradili distributeri.

Od kraja 2020. godine Ministarstvo finansija i Uprava prihoda i carina učinili su ogroman uspjeh u povećanju legalnog tržišta zahvaljujući odlučnoj borbi protiv crnog tržišta cigareta, a što je još važnije umjerenim i postepenim povećanjem akciza i predvidivim akciznim kalendarom.

„Ostvarena je rekordna prodaja u prošloj godini od 56,5 miliona paklica cigareta, što je u odnosu na prodaju u 2022. godini više 6,7 odsto, a 37,5 odsto u odnosu na 2021. godinu kada je u junu počeo ozbiljan udar na crno tržište”, navedeno je u istraživanju.

Na te podatke, kako su kazali, treba dodati još oko 6,2 miliona paklica bezdimnih duvanskih proizvoda što ukupno predstavlja oko 62,7 miliona paklica ili 1,25 hiljada tona duvanskih proizvoda.

“Ukupni količinski rast legalnog tržišta cigareta prošle godine je 6,7 odsto u odnosu na 2022. Na to treba dodati i rast bezdimnih duvanskih proizvoda koje definitivno sve više imaju uticaja na tržište, jer je ukupan rast te kategorije 28 odsto. Postepeno podizanje akcize i odlučna borba protiv crnog tržišta, uvijek rezultiraju velikim uvećanjem prodaje cigareta a samim tim i naplatom akcize na duvanske proizvode i ona je bila rekordna za prošlu godinu. Količinski rast prodaje je pratio i rast prihoda od akcize na duvanske proizvode, te je u prošloj godini naplaćeno 100,2 miliona EUR, što je u apsolutnom iznosu 8,2 miliona ili 8,9 odsto više”, naveli su distributeri u analizi.

