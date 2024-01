Spajić: Zahvaljujući hedžingu rata za januar manja četiri miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijer Milojko Spajić saopštio je da je završena transakcija hedžinga i da će rata za januar biti četiri miliona EUR manja nego što je trebalo da bude.

„Ta ušteda će biti na korist građana Crne Gore i biće velika pomoć ove godine“, poručio je Spajić u videu na društevnoj mreži X.

On je rekao da je hedžing instrument koji je pomogao da se smanji kamatna stopa sa dva na 0,98 odsto.

„To nijesmo uradili u julu prošle godine, a već u januaru ćemo imati zaštitu od svih valutnih rizika“, naveo je Spajić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS