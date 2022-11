Pad vrijednosti dolara

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na svjetskim tržištima vrijednost dolara je prema korpi valuta prošle sedmice pala, jer je sve izglednije da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) usporiti tempo podizanja kamatnih stopa.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje vrijednosti američke prema ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je prošle sedmice 0,8 odsto, na 106,05 bodova.

Pritom je dolar prema evropskoj valuti skliznuo 0,7 odsto, pa je cijena eura dosegnula 1,0402 USD, prenosi SEEbiz.

Još je više, 0,9 odsto, kurs dolara pao prema japanskoj valuti, na 139,15 jena (JPY).

Dolar je oslabio već petu sedmicu od posljednjih šest, što je posljedica očekivanja da će Fed usporiti tempo povećanja kamatnih stopa.

Prošle sedmice je objavljen zapisnik s posljednje sjednice centralne banke, koji je pokazao da većina čelnika Feda smatra da bi se uskoro mogao usporiti taj tempo jer pomalo popuštaju inflacioni pritisci.

To je učvrstilo očekivanja da će Fed u decembru povećati kamate 0,5 postotnih bodova, nakon serije povećanja 0,75 bodova.

Međutim, i dalje ostaju otvorena pitanja kako će se narednih mjeseci kretati inflacija i do kojeg će nivoa Fed povećavati cijenu novca – na 4,75 ili čak pet odsto.

Trenutno se ključne kamate kreću u rasponu od 3,75 do četiri odsto, najvišem nivou od početka 2008. godine.

O kretanju inflacije zavisiće i potezi ostalih najvećih centralnih banaka u svijetu.

Prošle sedmice je, na primjer, južnokorejska centralna banka povećala kamate 0,25 postotnih bodova, manje nego prijašnjih mjeseci, dok su monetarne vlasti Novog Zelanda povećale cijenu novca rekordnih 0,75 postotnih bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS