Pad indeksa zbog eskalacije na Bliskom istoku

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dionice su se povukle u utorak jer su rastuće napetosti na Bliskom istoku izlile vodu na entuzijazam ulagača nakon snažnog tromjesečja.

Dow Jones Industrial Average pao je 173,18 bodova ili 0,41 odsto na 42.156,97. S&P 500 se povukao 0,93 odsto na 5.708,75, dok je Nasdaq Composite izgubio 1,53 odsto i završio na 17.910,36, prenosi SEEbiz.

Sirova nafta West Texas Intermediate skočila je nakon što su Izraelske odbrambene snage rekle da Iran ispaljuje projektile na zemlju. CBOE indeks volatilnosti (VIX), poznat i kao mjerač straha na Wall Streetu, premašio je 20 na svojoj najvišoj tački dana, naglašavajući rastuću zabrinutost među trgovcima.

Ali nafta se smirila na najvišim nivoima, a dionice su se pomakle s najnižih nivoa nakon napada Irana jer su se trgovci nadali da će šteta i naknadna osveta Izraela biti minimalne.

Viši upravitelj portfelja u Globalt Investmentsu, Keith Buchanan, rekao je da je strah od zaraze uvijek destabilizujući.

“Osim, naravno, najvećeg uticaja na živote, tržišta primaju direktan udarac kada postoje sile koje gotovo obećavaju određeni nivo destabilizacije”, kazao je Buchanan.

Više od tri od svakih pet dionica S&P 500 bile su niže tokom sesije, naglašavajući široke probleme za tržište. Međutim, nazivi energetskih kompanija značajno su se razišli nakon izvještaja za Bliski istok, pri čemu je sektor S&P 500 porastao više od dva odsto.

Tehnička imena osjetila su najveći teret pada u utorak, objašnjavajući goleme gubitke Nasdaqa. Tesla, Nvidia i Apple završili su dan u padu. Međutim, Meta Platforms, matična kompanija Facebooka, suprotstavila se ovom trendu, objavljujući unutardnevni maksimum svih vremena.

Dionice male kapitalizacije takođe su pretrpjele udarac, s Russell 2000 padom od 1,5 odsto.

Trgovci su takođe pratili štrajk članova Međunarodnog udruženja dužobalnih radnika na istočnoj i obali Meksičkog zaliva. Iako potrošači možda neće odmah osjetiti pad, obustava bi mogla koštati američku privredu stotine miliona USD.

