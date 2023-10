Pad indeksa oko jedan odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je Svjetska banka (SB) u najnovijem izvještaju ocijenila da će Crna Gora zadržati snažan rast ekonomije, vođen ličnom potrošnjom, daljim oporavkom turizma i rastom izvoza usluga.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je jedan odsto na 1.054,67 poena, a MONEX 0,8 odsto na 15.343,96 bodova.

Promet je iznosio 19 hiljada EUR i bio je 31 put manji od prošlosedmičnog.

Crna Gora će, prema očekivanjima SB, zadržati snažan rast ekonomije, vođen ličnom potrošnjom, daljim oporavkom turizma i rastom izvoza usluga, uz značajne domaće rizike koji se odnose na političku neizvjesnost.

Ekonomista SB za Crnu Goru, Milan Lakićević, kazao je na konferenciji za novinare ove sedmice da ta međunarodna finansijska institucija očekuje snažan rast crnogorske ekonomije od 4,8 odsto u ovoj godini.

„Međutim, naredne godine doći će do usporavanja globalne ekonomije, pa će rast iznositi 3,2 odsto, a 2025. godine 3,1 odsto“, rekao je Lakićević na predstavljanju Redovnog ekonomskog izvještaja SB.

On je poručio da su rizici značajni, pri čemu su domaći – politička neizvjesnost i povećana učestalost šokova povezanih sa klimatskim promjenama.

„Što se tiče spoljnih, to su geopolitičke tenzije, dalje usporavanje globanog rasta, potencijalna jaka inflacija i poremećaji regionalne trgovine“, kazao je Lakićević.

On je podsjetio da je ekonomija bila otporna na slabljenje globalne tražnje i da je ekonomski rast države bio 6,6 odsto u prvoj polovini godine, vođen snaženjem turizma i visokom privatnom potrošnjom koja ostaje otporna na visoku inflaciju.

Ove sedmice najvše je gubio Poslovno-logistički centar (PLC) Morača 20 odsto na četiri EUR.

Pojeftinila je i dionica Luke Bar 0,7 odsto na 42,2 centa.

Ojačali su Zetatrans 11 odsto na jedan EUR, Velika plaža Ulcinj oko pet odsto na 5,8, Robna kuća Nikšićanka 1,7 odsto na 1,22, Crnogorski Telekom jedan odsto na 1,81 i Elektroprivreda (EPCG) neznatno na 5,5 EUR.

Prošlosedmičnu cijenu akcije zadržali su Institut “Simo Milošević” 21,17 EUR, TP Centar koža Podgorica 21, Prva banka 20,5, Hotelska grupa Budvanska rivijera sedam, Trgocet Cetinje pet, Hotelsko turističko preduzeće Ulcinjska rivijera 4,3 EUR i Port of Adria 26 centi.

Odbor za kotaciju Montenegroberze donio je odluku o privremenom razvrstavanju akcija Robne kuće Nikšićanka u segment za promatranje, dok se ne završi postupak preuzimanja od podgoričke kompanije Mil-pop.

Iz Montenegroberze su objasnili da je kompanija Mil Pop u četvrtak donijela odluku o preuzimanju akcija akcionarskog društva Robna kuća Nikšićanka, a u petak o tome obavijestila berzu.

Pravilima berze definisano je da Odbor za kotaciju može finansijski instrument, odnosno emitenta, privremeno razvrstati u segment za promatranje, ako je emitent u postupku preuzimanja, ili je ponuđač objavio svoju namjeru za preuzimanje emitenta.

Od drugih vijesti izdvaja se da je Telekom predstavio Voice over WiFi (VoWiFi) tehnologiju, koja korisnicima omogućava obavljanje glasovnih poziva preko WiFi mreže na koju su prijavljeni, kada se nalaze u području bez dostupne mobilne mreže, a koje je pokriveno Telekom fiksnim WiFi signalom.

Takođe, Vlada je ove sedmice saopštila da će u toku ove godine preuzeti dug Instituta „Simo Milošević” prema Jugobanci u stečaju, odnosno nadležnoj Agenciji za osiguranje depozita Srbije, koja je u funkciji stečajnog upravnika.

Vlada je preuzela aktivnosti u cilju iznalaženja načina za izmirenje duga Instituta, kako bi se izbjegla eventualna blokada, a time i gotovo izvjestan stečaj.

Ove sedmice je bilo i nekoliko kadrovskih rješenja u kompanijama.

Za predsjednika Odbora direktora Rudnika uglja je na konstitutivnoj sjednici izabran pravnik Miloš Ostojić, koji je zaposlen kao sekretar u Osnovnoj školi “Ristan Pavlović” u Pljevljima.

Odbor direktora kompanije EPCG-Željezara Nikšić je na sjednici odlučio da smijeni izvršnog direktora tog preduzeća, Đorđija Manojlovića, a da na njegovo mjesto, za vršiteljku dužnosti postavi pravnicu Radojku Jeretin.

Sjednica Odbora je zakazana zbog nerealizovanja biznis plana koji je usvojen u januaru ove godine, prenose Vijesti.

Takođe je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, objavio da podnosi ostavku na tu funkciju iz čisto ličnih razloga, koji nemaju vezu sa politikom Vlade i političkim dešavanjima.

