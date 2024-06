Pad indeksa na kraju radne sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice pale su u petak dok su trgovci tumačili svježe ekonomske podatke koji ukazuju na usporavanje inflacije i bolje raspoloženje potrošača.

Trgovci su takođe zaključili snažnu prvu polovinu ove godine.

S&P 500 je pao 0,41 odsto na 5.460,48 poena, Nasdaq Composite 0,71 odsto na 17.732,60 bodova, a Dow Jones 0,12 odsto na 39.118,86 poena.

Inflacija je u maju usporila na najnižu godišnju stopu u više od tri godine, objavilo je u petak Ministarstvo trgovine, prenosi SEEbiz.

Osnovni PCE, koji isključuje nestabilnije cijene hrane i energije, porastao je samo 0,1 odsto prošlog mjeseca i 2,6 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Temeljni PCE indeks preferirana je mjera inflacije Federalnih rezervi (Fed). Glavni PCE, koji uključuje hranu i energiju, ostao je nepromijenjen tokom mjeseca i porastao je 2,6 odsto na godišnjem nivou, takođe u skladu s očekivanjima.

“Iz perspektive tržišta, izvještaj PCE-a bio je gotovo savršen”, rekao je glavni investicioni direktor CIBC Private Wealth, David Donabedian.

Indeks potrošačkog raspoloženja Univerziteta u Mičigenu za jun bio je viši od očekivanog, popevši se na 68,2, s preliminarnih 65,6. Očekivana jednogodišnja inflacija pala je na tri odsto sa 3,3 odsto očekivanih u maju.

Učesnici na tržištu smatraju statističke podatke o inflaciji najvažnijima, dok pokušavaju pogoditi kada će Fed početi da snižava kamatne stope.

Trgovci trenutno procjenjuju da postoji 64,1 odsto šanse da će banka sniziti stope na septembarskom sastanku.

