Pad indeksa i prometa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i slabiji promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je objavljeno da je kumulativni budžetski deficit za devet mjeseci iznosio 36 miliona EUR ili 0,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, što je 140,1 milion niže od plana.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 1,5 odsto na 891,02 poena, a MONEX 1,2 odsto na 12.547,29 bodova.

Promet, realizovan kroz 16 transakcija, iznosio je 51,82 hiljade EUR i bio je deset puta manji od prošlosedmičnog. Najveći udio u njemu imale su akcije Jugopetrola, i to 74,32 odsto, a na sedmičnom nivou su oslabile 3,3 odsto na 11,6 EUR.

Pale su i akcije Crnogorskog elektroprenosnog sistema 3,7 odsto na 90,06 centi i Crnogorskog Telekoma 3,3 odsto na 1,45 EUR. Ojačale su dionice Plantaža 3,1 odsto na 21,46 centi.

Trgovano je i akcijama Elektroprivrede, Luke Kotor i Zetatransa, koje su sedmicu završile na 3,4 EUR, odnosno 7,1 EUR i 90 centi.

Ove sedmice je iz Ministarstva finansija objavljeno da je budžetski deficit bio 29,3 miliona EUR ili 44,9 odsto niži u odnosu na isti period prošle godine. Prihodi budžeta u prvih devet mjeseci iznosili su 1,46 milijardi EUR i bli su veći 8,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, a pet odsto u odnosu na planirane.

Sredinom sedmice je ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio da Vlada planira da emituje državne zapise u iznosu do 70 miliona EUR sa rokom dospjeća do pola godine.

Vlada je usvojila Informaciju o emisiji državnih zapisa, u cilju obezbjeđivanja dijela nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta za ovu godinu i stvaranja fiskalne rezerve.

Damjanović je kazao da se time formalizuje ono što je parlament verifikovao kroz usvajanje rebalansa i odluke o zaduživanju.

„Sada je trenutak da, zbog kratkoće rokova, emitujemo državne zapise u iznosu do 70 miliona EUR sa ročnošću do šest mjeseci, imajući u vidu izraženo intersovanje bankarskog i ostalog dijela finansijskog sektora, kao i uslove koji su mnogo povoljniji nego takozvani bilateralni aranžmani“, objasnio je Damjanović.

Ove sedmice je iz Evropske komisije najavljen paket energetske podrške za Zapadni Balkan, vrijedan milijardu EUR, koji bi trebalo da im pomogne da lakše prebrode energetsku krizu.

Premijer Dritan Abazović je, nakon Samita lidera zemalja Berlinskog procesa, poručio da je dobro što će Crna Gora dobiti dio finansijske pomoći koju je opredijelila EU, koja neće biti mala.

Sedmicu je obilježila posjeta američke trgovinske misije informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) i čiste tehnologije, prva takva misija američke vlade u regionu u posljednjih 20 godina i prva Crnoj Gori. Misija je fokusirana na dva strateški važna sektora za Crnu Goru, ICT i čiste tehnologije, a delegaciju su činili predstavnici 22 američke kompanije.

Abazović je, na okruglom stolu sa predstavnicima misije, kazao da Crna Gora geopolitički pripada Zapadu, zbog čega su važne direktne investicije iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koje bi imale uticaj na povećanje kredibiliteta crnogorskog investicionog okruženja.

“Želimo da vidimo američke investitore uključene u strateške investicije, poput LNG terminala u Luci Bar”, rekao je Abazović i pozvao američke investitore da ulažu u održive izvore energije, poput solarnih panela, upoznajući ih sa činjenicom da je Crna Gora regionalno energetsko čvorište koje svoj proizvod može bez većih problema plasirati na evropsko tržište.

Damjanović je, na sastanku sa predstavnicima američke misije, rekao da bi formalizacija saradnje u oblasti carina i izbjegavanja dvostrukog oporezivanja omogućila otklanjanje biznis barijera i dala šansu za veću zastupljenost investitora iz SAD-a. On je sugerisao dva moguća koraka za unaprjeđenje ekonomske saradnje, koji se odnose na potpisivanje ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om, kao i onog koji bi definisao i olakšao saradnju u oblasti carina.

Početkom sedmice Sindikat Crnogorskog Telekoma organizavao je jednosatni štrajk upozorenja poručujući da menadžment svojim ponašanjem, kao i ignorantskim odnosom, u potpunosti derogira socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje sa ciljem eliminisanja Kolektivnog ugovora.

Iz Sindikata su kazali da zaposleni zahtijevaju usklađivanje zarada, odnosno uvećanje cijene rada.

Predstavnici menadžmenta telekomunikacione kompanije su saopštili da bi ispunjavanje nerealnih populističkih zahtjeva čelnika Sindikata, ugrozilo radna mjesta i cijelu kompaniju.

„Štrajk upozorenja dijela zaposlenih Telekoma ne donosi pomak, niti bilo šta novo u pregovorima o Kolektivnom ugovoru, budući da je menadžment na sve zahtjeve čelnika Sindikata već odgovorio i to održavanjem postojećih kao i unapređenjem određenih benefita za zaposlene do mjere mogućeg, ali i nuđenjem alternativa na zahtjeve, čije bi ispunjavanje ugrozilo poslovanje kompanije“, kazali su iz uprave.

