Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Blagi pad indeksa i prometa obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj je izabrana nova crnogorska Vlada premijera Milojka Spajića.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 blago je opao na 1.052,22 poena, a MONEX neznatno na 15.521,66 bodova.

Promet je iznosio 223,01 hiljadu EUR i bio je 32 odsto manji od prošlosedmičnog.

Skupština je rano ujutro u utorak, nakon sjednice koja je trajala cijele noći izabrala Vladu, koju je podržalo 46 poslanika.

Spajić je na prvoj konferenciji nakon konstitutivne sjednice Vlade kazao da se u državnom trezoru nalazi 143 miliona EUR, od kojih su neka sredstva nenamjenski trošena.

“Ne znam kako su trošili od ekonomskog državljanstva, recimo, bilo je nekih 50 i nešto miliona. U tekuću potrošnju je potrošeno 30-40 miliona EUR. Mi ćemo morati sve to da ispitamo, jer novac od ekonomskog državljanstva ne može da se troši u tekuću potrošnju”, rekao je Spajić.

On je naveo da taj novac mora da se troši isključivo za opštine na sjeveru, ili nerazvijene opštine, gdje se investira u kapitalne projekte.

“Osim onog zaduženja od 100 miliona EUR, ostalo je još 18 miliona EUR i 22 miliona EUR. To će ispariti do kraja godine”, kazao je Spajić.

Ove sedmice rasle su akcije Instituta za crnu metalurgiju (ICM) 31,4 odsto na 92 centa, Poslovno-logističkog centra Morača 23,5 odsto na pet EUR, kao i Instituta “Simo Milošević” 8,6 odsto na 23 EUR.

Dionice Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) ostale su na prošlosedmičnih 1,29 EUR. Predstavnici CGES-a i Elektromreže Srbije (EMS) potpisali su sporazum o saradnji koji će omogućiti uspješnu realizaciju zacrtanih ciljeva u vezi sa izgradnjom interkonektivnog 400 kilovoltnog voda Pljevlja – Bajina Bašta – Višegrad, projekta u okviru Transabalkanskog koridora koji je u toku.

Cilj je, kako je objašnjeno iz CGES-a, da se poboljšaju uslovi prenosa električne energije između sjevernog i južnog dijela regiona i na taj način omogući dalja integracija tržišta električne energije, kao jedan od prioriteta evropske energetske politike.

Potpisnici sporazuma, izvršni direktori CGES-a i EMS-a, Ivan Asanović i Jelena Matejić, ocijenili su da će ovaj akt doprinijeti unapređenju i jačanju međusobne saradnje dvije kompanije u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa zakonodavstvom i međunarodnim sporazumom svojih država, radi obezbjeđenja koordinacije aktivnosti koje bi trebalo da omoguće realizaciju projekta nove električne interkonekcije između Srbije i Crne Gore.

Akcije Hipotekarne banke pale su 9,7 odsto na 5,5 EUR, Port of Adria-e pale su 3,9 odsto na 25 centi, kao i Jugopetrola neznatno 12 EUR.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) zadržala se na prošlosedmičnih 5,51 EUR. Njen direktor, Nikola Rovčanin, saopštio je da će ta kompanija nastojati da ne dođe do poskupljenja električne energije građanima.

On je, gostujući u Bojama jutra na Televiziji Vijesti, kazao da cijene nijesu povećavane ni u onim vremenima kada je bila energetska kriza i kada se struja uvozila.

“U konačnom ćemo vidjeti opredjeljenje svih struktura koje učesatvuju na računu i doći će se do određene formule”, rekao je Rovčanin.

Akcija Crnogorskog Telekoma zadržala se na 1,8 EUR. Ta kompanija je u prvih devet mjeseci ove godine zabilježila veće prihode i profitabilnost, kao i rast broja korisnika svih usluga, saopšteno je iz kompanije.

Najveći rast Telekom bilježi u pripejd segmentu, a prati ga rast korisničke baze u postpejdu, mobilnom internetu i segmentu usluga fiksnog interneta i televizije.

Osim toga, Telekom je, kako je saopšteno, zadržao poziciju tržišnog lidera u postpejdu i mobilnom internetu.

Sedmicu je obilježila vijest da je prosječna zarada bez poreza i doprinosa u septembru je, prema podacima Monstata, iznosila 800 EUR i bila je 0,1 odsto veća u odnosu na avgust.

Prosječna neto zarada u septembru je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, porasla 11,4 odsto.

Prosječna bruto zarada u septembru je iznosila 998 EUR.

Ukupan promet na Montenegroberzi u oktobru je iznosio 1,06 miliona EUR i bio je 21,18 odsto veći u odnosu na septembar.

„U poređenju sa oktobrom prošle godine, promet je niži 12,08 odsto. Prosječan dnevni promet u prošlom mjesecu iznosio je 48,1 hiljadu EUR”, navodi se u Biltenu Montenegroberze.

U oktobru je trgovano 22 dana, a zaključeno je 113 transakcija.

Ukupan promet u oktobru na prime tržištu iznosio je 338,4 hiljade EUR, a sklopljeno je 27 transakcija.

