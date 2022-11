Pad berzanskih indeksa

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi pali jer je splasnula euforija koju je krajem prošle sedmice podstakao podatak o slabljenju inflacionih pritisaka u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Dow Jones oslabio je 0,63 odsto, na 33.536 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,89 odsto, na 3.957 poena, a Nasdaq indeks 1,12 odsto, na 11.196 bodova, prenosi SEEbiz.

Nakon snažnog rasta u posljednja dva dana prošle sedmice, tržište se u ponedjeljak smirilo, a indeksi izgubili dio dobitaka.

Djelimično je to posljedica upozorenja guvernera američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Christophera Wallera da je tržište pretjerano reagovalo na samo jedan podatak i da će trebati niz slabijih izvještaja o inflaciji da bi centralna banka odmaknula nogu s kočnica.

„Tržišta bi sada trebalo da se koncentrišu na krajnju tačku povećanja kamata, a ne na tempo svakog povećanja, a ta krajnja tačka vjerovatno je još dosta udaljena”, poručio je Waller.

Prošle sedmice podatak o usporavanju inflacije u SAD-u u oktobru sa septembarskih 8,2 na 7,7 odsto na godišnjem nivou izazvao je snažan rast cijena dionica na Wall Streetu i drugim najvećim svjetskim berzama.

Međutim, euforija je splasnula jer se očekuje dalje povećanje kamata centralnih banaka, premda sporijim tempom nego dosad.

„Ima smisla što se tržište odlučilo na pauzu kako bi se razmislilo o Fedovim mogućim daljim potezima i vidjelo što će biti naredni pokretač tržišta”, kazao je strateg u tvrtki BMO Wealth Management, Yung-Yu Ma.

Nakon što je početkom novembra Fed četvrtu sjednicu zaredom povećao ključne kamate agresivnih 0,75 postotnih bodova, analitičari očekuju usporavanje tempa povećanja kamata u decembru na 0,5 postotnih bodova.

Međutim, važnije je pitanje do kojeg će nivoa na kraju ciklusa zaoštravanja monetarne politike Fed povećati kamate – na 4,75 ili čak pet odsto.

Trenutno se ključne kamate kreću u rasponu od 3,75 do četiri odsto, najvišem nivou od početka 2008. godine.

A na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,92 odsto, na 7.385 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,62 odsto, na 14.313 bodova, a pariski CAC 0,22 odsto, na 6.609 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS