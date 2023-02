Pad američkih indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američki indeksi pali su u ponedjeljak, predvođeni Nasdaq Compositeom, dok su ulagači postajali sve oprezniji u pogledu povećanja prinosa na obveznice.

Dow Jones je oslabio 34,99 bodova ili 0,1 odsto i završila na 33.891,02. Indeks 30 dionica donekle se popravio nakon što je ranije tokom sesije izgubio više od 240 bodova.

S&P 500 pao je za 25,40 bodova ili 0,61 odsto i zatvorio se na 4.111,08. Nasdaq Composite zabilježio je najveći gubitak skliznuvši jedan odsto, ili 119,50 bodova, na 11.887,45, prenosi SEEbiz.

Ulagači su zarađivali nakon vrućeg početka godine na burzi. S&P 500 porastao je više od sedam odsto u ovoj godini, dok je Nasdaq Composite napredovao u posljednjih pet sedmica, što je niz koji nije zabilježen od novembra 2021.

Prinosi na državne obveznice su porasli, s referentnim 10-godišnjim prinosom za gotovo 11 baznih bodova na 3,64 odsto, a dvogodišnjim prinosom koji je dodao oko 18 baznih bodova na 4,483 odsto. ICE indeks američkog dolara porastao je čak 0,76 odsto u ponedjeljak, dodatno pridonoseći padu dionica.

Apple je oslabio gotovo dva odsto, pritiskajući Dow budući da je zabrinutost oko viših stopa opteretila neke dionice iz tehnološkog sektora. Maloprodajne zalihe Target i Nike takođe je završio sesiju, dok su odbrambeni igrači poput Mercka i Coca-Cole ojačali.

Ponedjeljak je označio početak još jedne sedmice prepunog objava poslovnih rezultata. Tyson Foods pao je pet odsto zbog slabijeg izvještaja o zaradi nego što se očekivalo. Children’s Place, prodavač dječje odjeće, izgubio je gotovo četiri odsto nakon što je povukao svoje izglede za svoje četvrto tromjesečje.

