Ovogodišnja sezona za hotel Regent za sada bolja od 2019.

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Ovogodišnja sezona je za hotel Regent u Tivtu za sada je bolja nego 2019. godine, saopštio je njegov direktor, Kai Dieckmann.

On je rekao da je godina počela obećavajuće i da je prvi kvartal bio najbolji ikada, te da očekuju izuzetno dobru ljetnju sezonu.

“Tržišta poput Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nam se ponovo vraćaju. Sa druge strane, iz jasnih razloga manje je turista iz Rusije i Ukrajine, ali raste broj njemačkih i gostiju sa nekih novih tržišta, poput Kazahstana. Stablino je i tržište regiona”, kazao je Dieckmann Mediabirou.

On je dodao da goste hotela Regent i Porto Montenegra ove godine očekuje mnoštvo interesantnih događaja i manifestacija.

“Vraća se Internacionalni modni festival, a tu su i Polo in the Port i Njujork džez festival. Izuzetno me raduje što smo u Crnu Goru doveli Le Petit Chef, što pruža jedinstveno iskustvo koje ne možete pronaći nigdje drugo na Balkanu”, naveo je Dieckmann.

On smatra da takvi događaju postavljaju Regent, Porto Montenegro i Crnu Goru na međunarondnoj mapi turizma.

Hotel Regent nedavno je dobio nagradu za najbolji luksuzni hotel u Crnoj Gori, što je, prema riječima Dieckmanna, izuzetno značajno.

“To pokazuje da je naš hotel na pravom putu i da je naporan rad cijelog tima prepoznat”, zaključio je Dieckmann.

