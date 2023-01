Ovjeren ugovor o kupoprodaji imovine Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG), Toscelik Profil ve Sac Endustrisi i Toscelik Alloyed Engineering Steel Nikšić danas su, u prisustvu notara, ovjerili kupoprodajni ugovor za imovinu Željezare, koji je potpisan 30. decembra prošle godine, saopšteno je iz EPCG.

Iz EPCG su kazali da su se time stekli uslovi za uplatu prve tranše po ugovoru, u iznosu od 15 miliona EUR.

Oni su podsjetili da druga rata po kupoprodajnoj cijeni, vrijedna pet miliona EUR, treba da bude uplaćena do polovine februara, što je uslov da se imovina upiše u katastarsku evidenciju na ime EPCG.

„Tim ugovorom je EPCG uspjela da imovinu koja, po preliminarnim procjenama, vrijedi preko 65 miliona EUR, kupi za 20 miliona EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Odbor direktora EPCG na današnjoj sjednici donio odluku o osnivanju kćerke firme – EPCG – Željezara Nikšić, kao i da je odobren biznis plan buduće firme.

„EPCG će novoformiranoj kćerki firmi ustupiti na korišćenje imovinu stečenu kupoprodajnim ugovorom, u cilju pružanja dodatne podrške razvoju solarne i ostalih vidova obnovljivih izvora energije, koji predstavljaju budućnost crnogorskog energetskog sektora“, kaže se u saopštenju.

Iz EPCG su rekli da je biznis planom predviđeno da se novo preduzeće sastoji od nekoliko proizvodnih jedinica – Solari, Podkonstrukcija, Konstrukcija, i da je projektovano da zaposli 304 radnika koji će se primati fazno, u skladu sa potrebama procesa proizvodnje.

„EPCG – Željezara Nikšić će, između ostalog, biti servis energetskom sektoru i podrška projektima obnovljivih izvora energije, za početak projekta Solari, a potom i svih ostalih, u interesu privrede i društva“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS