Otvoreno o stanju u javnim finansijama sa MMF-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, informisao je predstavnike Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) o objektivnom stanju javnih finansija, kao i planovima Ministarstva i Vlade za stabilnost i održivost.

Iz Ministarstva je saopšteno da je razgovarano i o potencijalnim mogućnostima koje stoje na raspolaganju državi kao članici MMF-a.

“Bilo mi je zadovoljstvo da ugostim naše pouzdane partnere. Otvoreno smo razgovarali o stanju u javnim finansijama, mjerama koje se sprovode i koje su planirane, kao i o svim izazovima, naročito onima koje diktira kriza uzrokovana ratom u Ukrajini. Sagledali smo sve mogućnosti koje pruža saradnja sa partnerom poput MMF-a”, kazao je Damjanović.

Kako je naveo, generalno opredjeljenje Ministarstva finansija je da se za neophodnu podršku obraća kredibilnim, javnim finansijskim institucijama, koje sa druge strane mogu računati na predvidivost, transparentnost i stabilnost u postupanju ove institucije.

Tim MMF-a, predvođen šefom misije za Crnu Goru, Srikantom Seshadriem, završio je višednevnu posjetu Crnoj Gori sastancima sa Damjanovićem i guvernerom Centralne banke (CBCG) Radojem Žugićem i saradnicima.

Završnom sastanku je prethodilo više radnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva i CBCG.

“U fokusu sastanaka sa Ministarstvom bila je aktuelna makroekonomska situacija, zatim aktivnosti preduzete u cilju suočavanja sa globalnim ekonomskim izazovima, efekti nove poreske politike na stanje javnih finansija i na crnogorsku ekonomiju, kao i situacija u finansijskom sektoru i fiskalni izgledi”, dodaje se u saopštenju.

Damjanović je naglasio da je primarni cilj Ministastva bolji životni standard građana, uz jačanje fiskalne stabilnosti i podsticanje ekonomskog rasta.

