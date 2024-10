Otvorene prijave za Program stipendija njemačke privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U toku je konkurs za Program stipendija njemačke privrede, koji mladim ljudima sa Zapadnog Balkana nudi jedinstvenu priliku da steknu dragocjeno radno iskustvo u Njemačkoj.

Program obezbjeđuje 65 stipendija, pružajući učesnicima šansu da primijene svoje akademsko znanje, obavljajući plaćenu praksu u nekoj od vodećih njemačkih kompanija.

„Praksa traje od tri do šest mjeseci i počinje sredinom naredne godine. Pored mjesečne stipendije, program pokriva troškove smještaja, osiguranja, putovanja i kursa njemačkog jezika“, navodi se u saopštenju Odbora njemačke privrede za Istočnu Evropu.

Program je otvoren za studente i mlade profesionalce iz Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Pravo da se prijave imaju studenti osnovnih studija koji su upisali najmanje peti semestar, studenti master i doktorskih studija, kao i oni koji su diplomirali tokom ove godine.

Kandidati moraju biti mlađi od 28 godina i imati dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika. Za prakse u oblasti arhitekture ili privrednog prava, neophodan je nivo B2 njemačkog jezika.

Konkurs traje do 14. novembra, a prijava je moguća preko sajta programa www.stipendienprogramm.org.

Program stipendija njemačke privrede omogućava učesnicima da prodube svoje znanje i vještine u oblastima poput ekonomije, poslovne administracije, inženjeringa, računarstva, privrednog prava, novinarstva, poljoprivrede, biologije i hemije.

Cilj je da značajno poveća zapošljivost mladih, kako lokalno, tako i na međunarodnom nivou, uz istovremeni lični i profesionalni razvoj.

Regionalna koordinatorka Programa, Angela Nerenz, rekla je da program pruža mladim profesionalcima priliku da se razvijaju u profesionalnom okruženju, primjenjujući svoje akademsko znanje na stvarne izazove.

„Učesnici će steći ključne vještine, poboljšati svoje znanje engleskog ili njemačkog jezika, te prvi put iskusiti samostalni život, sve uz izgradnju mreže kontakata koja može trajati cijeli život”, kazala je Nerenz.

Program nije fokusiran samo na trenutni karijerni razvoj, već i na integraciju učesnika u veoma aktivnu alumni mrežu, od preko hiljadu profesionalaca iz cijelog regiona.

Kroz redovne susrete, radionice i druge aktivnosti, alumnisti stiču priliku za kontinuirano učenje i napredovanje u karijeri. Mreža je ključni resurs za povezivanje sa stručnjacima iz industrije, pronalaženje mentora i istraživanje novih profesionalnih puteva.

Direktorica Programa, Antje Mueller, poručila je da se učešće isplati u svakom pogledu – od profesionalnog razvoja i zapošljavanja u svojoj državi, do sklapanja prijateljstava za cijeli život i članstva u jednoj od najdinamičnijih alumni mreža u regionu.

Zainteresovani kandidati mogu posjetiti sajt Programa za više informacija. Svi prijavljeni kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa i da li su pozvani na intervju. Konačan izbor će donijeti njemačke kompanije.

